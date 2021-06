Årets niende løp, Kjellandsløpet, gikk av stabelen i forrige uke, med mulighet for registrering av tider til sent søndag kveld. På grunn av smittesituasjonen ble løpet ubetjent fra Terrengutvalgets side, men det hindret ikke at 603 ivrige løpere kunne nyte den sørlandske naturidyllen, og få seg en skikkelig god økt.



Kjellandsløpet går gjennom en super skogsløype fra begynnelse til slutt. På vei nordover beveger vi oss fra skogsterreng over i et flott fjellparti til 60 moh. Den opprinnelige løypa hadde retur på vestsiden av Kjellandsvannet, og var steinhard, med flere skikkelig bratte bakker. Men de siste årene har østsiden av vannet blitt valgt, med et mye behageligere terreng, og ikke minst, med nydelig utsikt over vannet. Men hører man til dem som har hastverk, får man saktens kjørt seg likevel. I stor avstand fra Baneheia/Jegersberg har det aldri vært like lett å dra de store mengdene til terreng-løp, så karusellsjef John Humborstad håpet å nå 500 deltakere. Så viste det seg altså at man foreløpig står med et deltakertall på hele 603, fordelt på 279 jenter og 324 gutter. Og arrangøren venter enda på flere som ikke har greid å registrere seg i tide. Løypesjef Ole Johan Bueklev hadde også utfordret drøyt 30 ungdommer fra Søgne Skiklubb til å delta, så disse pyntet godt på deltakertallet.

Flere syntes nok det ble tøft å gjennomføre 2 runder i varmen, så litt lavere andel enn vanlig valgte mil-slukerdistansen, i alt 98 stk. (drøyt 16 %).



Resultater

Flere enn vanlig avsto også fra tidtaking, og valgte heller å kose seg i de flotte løypene i godværet.



Vanlig løype (4,7 km)

Beste tider uansett alder i vanlig løype blant jentene fikk Ane Gullsmedmoen Indrebø (26:10), foran Synnøve Thomassen (26:48), Elisabeth Gill (27:04), Selma White (27:26) og Helene Gallefoss (27:25). Hos guttene ble det sterk seier til Simen Koland (20:19), foran Truls Klungland (21:03), Terje Fredriksen (21:43), Jørgen Solli Strøm-Olsen (21:50) og Tormod Klungland (22:18).



Milslukern (9,3 km)

På milslukeren ble det jenteseier til Inger Britt Bakstad (63:13), foran Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen (begge 63:30). Hos guttene seiret Arild Flystveit (58:36), foran Bjørn Rune Henriksen (59:55) og Johan Heide (59:59).



Etter 9 tellende løp er det hele 609 deltakere som har nok løp (minst 7) til årspremie, mens i alt 1424 har vært med på minst ett løp.



SE ALLE RESULTATER FRA KJELLANDSLØPET HER (PDF)





Kondis har fått en herlig stemningsrapport fra Sverre Larsen i Kristiansand.

Trykkende varmt i luften, tørr løype og herlig stemning på Kjellandsløpet!

Det gjelder å bruke tiden i det fri når man har den. Og det var ganske bra med deltakere på Kjellandsheia i Søgne. Vi fikk fint vær, flott løype og herlig stemning. Og folk koste seg og småsnakket i positive vendinger før løpet og etter løpet. Den korte løypa var 4.7 km, og Milslukeren var 9.4 km. Det er det 9. løpet i sesongen! Og løpet var ubetjent, siden det har vært flere restriksjoner i Kristiansand den siste tiden, men nå gjøres det lettelser i tiltakene.

Magnhild Tvedt, som er gravid, og hennes partner Dag Erik Tvedt likte seg under løpet. (se toppbildet)







Magnhild Tvedt (28). Foto: Sverre Larsen



Hva synes du om dette løpet i Søgne Magnhild?

- Det er kjempefint her ute. Løypa er bra, og den er godt merket. Kjellandsheia og Kjellandsløpet ligger i et utrolig fint område. Det er første gang jeg løper dette løpet. Det er gøy å løpe i karusellen!

Stresser det deg med at det fortsatt er korona-tid?

- Det går greit. Vi må være nøye med smittevernreglene, og vi tar de nødvendige forhåndsregler.

Hvordan tar vi vare på hverandre i denne tiden?

- Vi må smile og være greie. Det er godt å komme seg ut i naturen. Det er nydelig natur her, og vi må bruke naturen så godt vi kan!



Dag Erik Tvedt (28). Foto: Sverre Larsen



Dag Erik, hva synes du om at det er karusell i denne tiden vi har nå?

- Det er gøy at det er karusell. Vi kan holde på med løping, og mange av oss løper hver for oss, også i løpene til karusellen. Karusellen er viktig for mange, og mange må bare være med og løpe fra gang til gang.



Hva legger du vekt på for å bli i god form?

- Det er å ha det gøy! Løping er en flott interesse, og man kan gjøre ting som man liker. Man bør trene litt hardt, med det viktigste er å trene mye rolig og sikre kontinuitet!



Må man presse seg mye for å bli bedre?

- Man må presse seg litt for å bli bedre. Så man må tøye grensene. Man må løpe mye behagelig, og ellers bør treningen være på det jevne.



Hva er de beste karusell-deltakerne flinke til?

- De beste løper mye. De er fryktløse. Og så er de rå i terrenget, spesielt på sletter og i utforbakker! Men jeg har ikke snakket så mye med dem, og jeg har heller ikke sett så mye av dem!



Hva synes du om profesjonaliteten til karusellen?

- Karusellen er et flott tiltak, og miljøet er bra og løpene er behagelige. Alle kan konkurrere på sitt nivå. Og man kan konkurrere når det er aktuelt.



Martin Johan Vindheim (53). Foto: Sverre Larsen



53 år gamle Martin Johan liker seg også godt i denne løypa.

Hvorfor liker vi oss så godt på Kjellandsheia?

- Det er greie folk her ute, og folk er flinke til å tilpasse seg. Løypa er fin og variert. Det er super natur. Og så er Søgne et fint sted å være i.

Hvordan løper man denne løypa på en lur måte?

- Man må ta det med ro oppfor. Og så kan man løpe rått på sletter og i utforbakker. Det er viktig å være godt trent. Og så løper jeg Milslukeren nå, og det er det 5. løpet nå i 2021 som jeg løper denne distansen. Så i de siste løpene har jeg løpt Milslukeren.



Neste løp: Varoddløpet, tirsdag 15. juni

Denne uken står 10. karuselløp for tur, som er Varodd-løpet i Jegersberg (3,7 km vanlig løype og 7,2 km milsluker) med start/mål på Grønn slette. Heldigvis kan vi igjen lage arrangement av det, med Utvalget til stede onsdag 16/6 kl. 15-18 og torsdag 17/6 kl. 12-18, bl.a. for registrering av løpere. Løypa bli merket mandag kveld, og båndene tas inn fra kl. 18 torsdag. Registrering kan gjøres på nettet frem til stenging torsdag 17/6 kl. 21.

Dette er det siste av vårsesongens karuselløp, men bemerk at vi uken etter tilbyr Hvitløypa i Bymarka (kun med egenregistrering) som også blir tellende i karusellen



