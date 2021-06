Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. Fjorårets arrangement ble, med suksess, gjennomført i en "light-versjon" tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype (58 og 29 km) og sterk begrensning i antall deltakere.



Også i år blir det en "light-utgave" av det populære sykkelrittet. Det maksimale antall deltakere blir satt i henhold til retningslinjene som foreligger fra myndighetene.



På sin nettside skriver arrangøren følgende:

Grenserittet Light er et MTB turritt i en morsom og variert løype på 58 km med start og mål på Erte Skianlegg i Halden. Her får du oppleve et variert ritt med topp stemning og god atmosfære.



Grenserittet Light passer for de aller fleste og gir både syklister med høye ambisjoner og mosjonister utfordringer på hver sin måte. Selv om løypa er teknisk lett, stilles det høye krav til de som skal stå igjen som vinnere. Du velger ambisjonsnivået og det trenger ikke å handle om tider, merker og å vinne over andre deltakere. Ta det som en tur, og opplev Ertemarka på sitt fineste!



Alle som er fylt 17 år innen arrangementsåret kan delta. For de som vil sykle en kortere utgave, har du muligheten til å velge å sykle halve distansen på 29 km.





Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 23. offisielle Grenserittet.



Grenserittet 1999 - 2020

Fullførende deltakere på 80 km:

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)





Grenserittet Light: Grenserittet ble i fjor gjennomført i en light-utgave med forkortet løype og begrensning i antall deltakere. Det samme skjer i år. (Foto: Bjørn Johannessen)