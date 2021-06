Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Sebastian Conrad Håkansson ruver i feltet, og som oftest ligger han blant de første. Mange vil kjenne han fra hans to seire i Oslo-trippelen der han samtidig bruker å være blant de første i mål på maratonløpet. Han er også mannen som hang på og etter hvert løp fra Kilian Jornet under Måndalen 24-timers i desember i fjor, og han er en av verdens beste hinderløpere på lange distanser med blant annet en sølvmedalje fra VM Ultra 24-timers Spartan Race.



Vi har slått av en prat med den allsidige atleten og funnet ut ganske mye om både hva som driver han og hvordan han trener. Sjøl om han deltar i en del ultraløp, så legger han opp treninga ganske likt det gode vanlige langdistanseløpere gjør. Han har ikke den helt store trua på å gampe timesvis mange ganger i uka.



– Det har frustrert meg litt å se mange ultraløpere som utelukkende løper langt, og dermed mister farten og kapasiteten. Jeg tror ikke man blir noe bedre av å løpe 10-12 timer på trening for hyppig. Da finnes det vesentlig mer skånsomme alternativer. Når man først bestemmer seg i et løp, kan man likevel evne å holde på fryktelig lenge. Det ønsker jeg å være et bevis på, sier 31-åringen som uoffsielt har løpt under den norske rekorden på både 12-timers og 100 miles.



Glad i lange distanser er også Adele Norheim Henriksen som i år har satt norsk juniorrekord på både 10 000 m og halvmaraton. I intervjuet med Kondis forteller 19-åringen at hun etter hvert også har lyt til å prøve seg på maraton.



– Ja, men det blir ikke ennå. Hvis jeg skal løpe maraton, har jeg lyst til å gjøre det bra, og da må en legge opp treninga etter det. Akkurat nå vil det gå på bekostning av den fartstreninga jeg trenger, men i framtida er det noe jeg helt klart vil prøve, forteller den treningsglade Gular-jenta.



I sommernummeret av Kondis møter vi også NIH-professoren Eystein Enoksen som begynte som friidrettstrener allerede som 15-åring. Det har han fortsatt med, og fremdeles, som 76-åring, har han en rekke fremadstormende unge løpere i stallen sin. Til Kondis forteller han om treningsfilosofien sin og hva livet som løper, trener og forsker har lært han. Vi kan røpe at det er ikke så reint lite.



Vi møter også en annen erfaren løper, 61 år gamle Pål Simonsen, som fungerer som trener og inspirator for 38 år gamle Berna Marie Sommerseth, som er langt mer fersk som løper. I tillegg til løpinga har de også en annen interesse felles – nemlig isbading.



Om ikke lenge braker det forhåpentligvis løs med mange spennende løp, og i Kondis får du et 3-ukers formtoppingsprogram til høstens 10 km, enten det er Sentrumsløpet, Perseløpet, Hytteplanmila eller et annet løp som står på programmet. Andreas Grøgaard har laget et gjennomtenkt og detaljert program for løpere på to ulike nivå.



I bladet finnes også flere andre faglige artikler. Ernæringsfysiolog Ane Korsvold drøfter hva som er best og verst for kropp og idrettsprestasjon av sukker og kunstige søtningsmidler. Lege Mona Kjeldsberg svarer i et spørsmål til Ekspertpanelet på hvordan en kan legge opp treninga dersom en har fått konstatert dårlig beintetthet. Har du ting du undres på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene vil forsøke å svare deg enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.



Som vanlig er det en god del teststoff i bladet. Denne gangen er sommerens treningstøy for lange terrengløp blitt testa. To par nye karbonsko fra Asics er også prøveløpt og analysert, og vi har forsøkt å sammenligne rulleski av karbon og aluminium for å se hva som gir mest igjen for pengene.



I tillegg til det allerede nevnte får du reportasjer, småstoff og faste spalter som for eksempel "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv" og "Kjendis med Kondis".

Sebastian Håkansson er en av landets beste maraton- og ultraløpere. I tillegg holder han internasjonal klasse som hinderløper. (Foto: Linn Charlotte Eide)