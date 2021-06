Suunto 9 Peak er Suunto sin nye flaggskipsmodell. Den skal være den letteste, minste og mest slitesterke modellen fra Suunto hittil. Den er inspirert av modellen Suunto 9 Baro og er beregnet for friluftseventyr i store høyder og skal ha blitt testet under de tøffeste situasjoner og forhold. Suunto 9 Peak har opp til 170 timers GPS-registrering i Tour-modus, måling av oksygenmetning i blodet og batteriet fullades på kun en time.





Friluftsliv i fjellet: Suunto 9 Peak kan brukes til det aller meste av idrettslige og sporty aktiviteter, men er spesielt beregnet for ulike former for friluftsliv i høyden.



Suunto omtaler klokka som en pålitelig følgesvenn på alle friluftseventyr og et fantastisk treningsverktøy uansett ufordring.



– Når vi designer en ny klokke tar vi utgangspunkt i brukernes forventninger og kombinerer dette med vår nyeste teknologi. Det viste seg at mange ville ha funksjonene som kommer med Suunto 9 Baro, men i en mindre, slankere klokke med elegante linjer, uten at det gikk på bekostning av batteritid eller funksjoner. Designteamet og ingeniørene våre samarbeidet nært for å designe Suunto 9 Peak så den ville oppfylle disse kravene, sier adm.dir. Heikki Norta i Suunto.



– Denne klokken, med sitt minimalistiske skandinaviske design, er en naturlig fortsettelse av arven vår gjennom 85 år; å skape fantastiske produkter for friluftseventyr, tilføyer Norta.



Suunto 9 Peak har over 80 sportsinnstillinger som løping, turgåing, mountainbiking, langrenn og svømming. Klokken har også skreddersydde skjermer som viser dine mest relevante data for treningen, et intelligent batterisystem, pulsmåling på håndleddet, omfattende værmeldinger og mange navigeringsmuligheter.



Alle nye oppgraderinger for Suunto Peak 9 inkluderer:

Minimalistisk nordisk design som er 37 % tynnere og 36 % lettere enn den prisbelønte Suunto 9 Baro.

Måling av oksygenmetning i blodet for å kunne avgjøre akklimatiseringsnivåer i stor høyde. (Suunto 9 Peak er ikke en medisinteknisk enhet og er ikke ment for diagnostisering eller kontroll av medisinske tilstander.)

Automatisk justering av bakgrunnsbelysning etter omgivelsenes lysstyrke

Raskere lading: 100 % oppladet på 1 time

Forbedret armbånd med ny metallspenne

En ny urskive viser ukens treningsdata og inspirerer til nye rutiner

Suunto-appen fungerer med Suunto 9 Peak slik at brukerne kan planlegge ruter med sportsspesifikke varmekart og populære startpunkter, som kan skapes og overføres til klokken for offline-navigering. Mobilappen gir brukerne mulighet til å oppdage nye steder, lage interessepunkter og gå tilbake til tidligere eventyr med personlige varmekart. Suunto 9 Peak synkroniserer nå dobbelt så raskt til Suunto-appen takket være Bluetooth 5, den nyeste utgaven Bluetooth-teknologi.



Suunto 9 Peak vil bli gjort tilgjengelig i to ulike stiler, i fire naturinspirerte farger:

- Granite Blue Titanium og Birch White Titanium, laget med safirglass og titan klasse 5

- All Black og Moss Gray, laget med safirglass og rustfritt stål.



Les mer om Suunto her



Suunto 9 Peak er fra i dag, torsdag 17. juni, tilgjengelig for kjøp.



Veil. pris Suunto 9 Peak Titanium: 6990 kroner

Veil. pris Suunto 9 Peak Steel: 5690 kroner



Kondis kommer tilbake med test av klokka en gang i løpet av sommeren/høsten.





Sportsinnstillinger: Suunto 9 Peak har over 80 sportsinnstillinger som løping, turgåing, mountainbiking, langrenn og svømming.