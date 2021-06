Even Bentzen Løvås med et godt grep nedi Artellerioberstens vandrepokal for sin andre seier på Kongsvinger. Haldenseren vant også halvmaraton under Kongsvinger Skogsmaraton i august i fjor. (Foto: Rolf Bakken)Også Maren Lie, som i år løper for Aurskog/Høland Friidrett, tok sin andre seier på rad på Kongsvinger da hun løp inn til klar seier på 10 km med 36.44. I fjor satte hun klar løyperekord med 3.12.21 i den tøffe skogsmaratonløypa på Sæter. (Foto: Trond Hansen)