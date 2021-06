Se Kondis-reportasje fra dag 1



Ferdinand Kvan Edman og Magnus Tuv Myhre vant henholdsvis 1500 og 5000 meteren på overbevisende måte på dag 1. Det bidro til at Norge henger godt med på den øverste delen av tabellen. Nederland leder med 175 poeng mens Norge har 142. To lag rykker opp, og fram til Tsjekkia på andreplass er det 18,5 poeng. Det skal nok mye til for å ta igjen det, men muligheten til å unngå nedrykk skulle i alle fall være veldig god. To lag rykker ned, og etter første dag er det arrangørlandet Romania og Estland som ligger dårligst an med 94 og 79 poeng.



Norske deltakere på mellom- og langdistanse dag 2



16.55 800 meter menn: Markus Einan, IL i BUL

Markus Einan har hatt en sterk sesong og satt pers med 1.47,34. Det er likevel fire løpere i feltet som har løpt fortere, og to av dem har i år vært helt nede på 1.45-tallet. Skal Markus Einan klare en topp-tre-plassering, må det meste klaffe.



Det er ikke første gang Markus Einan tar på seg den norske landslagsdrakten. (Foto: Bjørn Johannessen)





17.10 1500 meter kvinner: Amalie Sæten, Ullensaker/Kisa IL

Amalie Sæten har også hatt en sterk sesong så langt og satt 1500 m-pers med 4.08,81. Bare to jenter i feltet har bedre årsbeste enn Amalie, og avstanden fram til jenta med best tid i år, Darya Barysevich fra Hviterussland, er på bare 2 sekunder. Ser en på persene i stedet for årsbeste, er det ganske mange av løperne som er på Amalies nivå eller bedre. Det kan helt sikkert bli en spennende 1500 m.





Amalie Sæten har løpt fort i Ull/Kisa-drakten. Når får hun anledning til å gjøre det også i den norske landslagsdrakten. (Foto: Samuel Hafsahl)



17.25 3000 meter hinder menn: Fredrik Sandvik, Ullensaker/Kisa IL

Fredrik Sandvik befinner seg med sine 8.46,71 ca. midt i feltet om en tar utgangspunkt i hvor fort de 12 løperne har løpt på 3000 m hinder før i år. Men det er ganske stort sprik fra finske Topi Raitanen som har løpt på 8.19,57 til greske Georgios Stamoulis som har 8.59,26 som bestetid. Best pers har tyrkiske Yego Hilal som har løpt på meget sterke 8.03,57. Det var mens han ennå het Hillary Kipsang Yego og løp for Kenya.





Under 10 000 meteren i Night of Highlights på Bislett tidligere i sommer løp Fredrik Sandvik først 1500 m for så å være hare på 10 0000 meteren. Nå er han Norges representant på 3000 m hinder i lag-EM. (Foto: Samuel Hafsahl)



18.20 5000 meter kvinner: Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg er kjent for å være en typisk mesterskapsløper med gode taktiske ferdigheter og en sugende avslutning når hun lukter medalje. På 5000 meteren i lag-EM skal hun overgå seg sjøl - og mange andre - om det skal bli topp-tre-plassering. Feltet er rett og slett sterkt med storløpere som rumenske Ancuta Bobocel (15.16,13 som pers) og sveitsiske Fabienne Schlumpf (15.23,44 som pers) som de to største favorittene. Til sammenligning er persen til Sigrid Jervell Våg 16.12,11. Sju av de tolv kvinnene har pers på 15-tallet, så en oppgave for Sigrid kan være å slå noen av dem samtidig som hun holder de andre 16-tallsløperne bak seg.





Sigrid Jervell Våg har med sin sterke spurt tatt en rekke NM-gull. Nå møter hun tøff internasjonal motstand. (Foto: Tom-Roger Johansen)





18:50 3000 meter menn: Simen Halle Haugen, IL Runar

Siste norske distanseløper ut er Simen Halle Haugen som løper 3000 m. Med 7.57,18 som pers og årsbeste bør 22-åringen være konkurransedyktig i dette feltet. En mann skiller seg ut som favoritt, Mike Foppen fra Nederland som har 7.39,75 som pers og 7.42,55 som årsbeste. Men vi kan jo håpe at Foppen blir floppen akkurat i dag. Simen har faktisk den nest beste tida i år, men det er flust av løpere som har tider like under eller over 8 blank, så dette kan bli en skikkelig rysare ...





Simen Halle Haugen har deltatt i mange internasjonale mesterskap i aldersbestemte klasser. Nå får han bryne seg mot gode seniorløpere fra elleve andre land i Europa. (Foto: Bjørn Johannessen)



Start- og resultatlister fra lag-EM