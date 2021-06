SpareBank 1 Kanthaugløpet, det sjette løpet i Sørdalskarusellen, ble gjennomført virtuelt i tidsrommet 16. – 20. juni. Løypa er på 5,7 km og har start og mål utenfor Skistua på Birkebeineren skistadion. Løypa går på veger og stier i relativt flatt terreng i retning Kanalen i Mesnaelva og tilbake igjen over Kanthaugen bak hopptårnet i Lysgårdsbakkene. Løpet ble første gang arrangert i 1984.

Under de tre første løpsdagene var det varmt og fint sommervær, men på den fjerde løpsdagen lørdag kom regnet.

Fjorårets vinner av Sørdalskarusellen, Elmer Mulleri Skalle, tok nok en seier i årets karusell med tiden 18:58. Skalle leder årets karusell ganske klart, og ligger an til å bli totalvinner i karusellen i år også, dersom han stiller opp i de siste gjenstående fire løpene

Kristin Størmer Steira, som også vant det forrige løpet i Sørdalskarusellen, Mesnarlva Opp, løp igjen meget stekt på tiden 20:52, nesten to og et halvt minutt foran nest raskeste kvinne Ingrid Hannestad i klasse K 20 – 29 år. Kristin løper i klasse K 40 – 49 år.

Nå tar Sørdalskrausellen sommerferie, og det neste løpet i karusellen blir Flømyrløpet, også virtuelt i tidsrommet 18. – 22 august.

Sørdalskarusellen organiseres av Litrim. Løpssponsoren var SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Resultatene finner dere her.

Kjartan Helland fra Moi Il vant det forrige løpet i Sørdalskarusellen, motbakkeløpet Mesnaelva Opp. Denne gangen måtte han se seg slått av Elmer Mulleri Skalle med 25 sekunder og ble nummer to. Her ser vi Helland i blomsterenga, arkivbilde fra et tidligere Kanthaugløp.

Det er gledelig at så mange yngre løpere deltar i Sørdalskarusellen. Her ser vi to unge løpere fra Øyer som startet samtidig, Simen Tangen Lunheim som ble nr. to i klasse M 12 – 15 år og Thea Kvam som ble nr. to i K 16 – 19 år.

Hanne Øfsteng Skogli i klasse K 40 – 49 år og Øystein Sørmo i M 50 – 59 år løp sammen i det fine sommerværet torsdag kveld. Her passerer foran det store snølageret på Birkebeineren Skistadion som er dekket med flis.

Far og sønn i spurtoppgjør mot mål. Arve Nygaard Ouren til venstre slår sin far Oddvar Nygaard Hansen med en meter.

Sørdalskarusellen er felles trim og opplevelser for mange familier på Lillehammer. Her er det Geir Arne Nordengen som er løper sammen med sin datter Martine Løvseth Nordengen i klasse K 0-11 år.

Mandagsklubben, en gjeng glade trimere i Lillehammer som møtes til felles trening hver mandag, telte hele 34 deltakere. Og er her på vei ut fra start utenfor Skistua på Birkebeineren skistadion. Hege Skari tok starten med Jørn Gunnar Kleven rett bak. Jørn kom imidlertid først i mål med tiden 25:30, mens Hege var kom et lite stykke bak. Hun vant imidlertid klassen K 50 – 59 med tiden 26:02. Foto Finn Olsen.