Fysisk fostring har til alle tider vært synonymt med det militære livet i Forsvaret. Trening av styrke og kondisjon inngår som en naturlig del av førstegangstjenesten. På ukeplanen til kompanier, bataljoner og avdelinger i Hæren, settes det av tid til å bygge robuste soldater – forberedt på å mestre når det måtte kreves.

Nylig gjennomførte Hæren med sin 2. bataljon i Brigade Nord som arrangør, maratonløpet Mauketon. Løpet går på grusveier og i meget kupert terreng, hovedsakelig i Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt, med start ved Akkasæter og med målgang på Maukstadmoen etter 42195 meter og 916 høydemeter. Løpet ble første gang arrangert i 2012, men har hatt et opphold, før det nå er i gang igjen.



Det går opp og ned i Mauketon. Totalt blir det 916 høydemeter.

Med et tynt skydekke over Blåtind, nysnø i fjellene og behagelige 9 plussgrader, stod 150 deltakere, soldater, befal og offiserer, på startstreken. Tidligere har det vært nærmere 1000 løpere med. Håpet er at deltakerantallet kan øke igjen, og nå nye høyder, når pandemien er under kontroll.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok for første gang. Generalen er i meget god fysisk form, med sin bakgrunn som spesialsoldat har han løpt mye.

- Til daglig løper jeg ca 8km eller minimum 40 minutter, jeg prøver å få meg en tur stort sett hver dag, forteller han



Han har løpt fem maraton tidligere, men karakteriserte Mauketon som den tøffeste løypa han noen gang hadde løpt. Hans personlige rekord er 3 timer og to minutter fra et tidligere løp.

- Dette må være en av Norges tøffeste maratonløyper, presiserte Kristoffersen, som denne gangen hadde mål om å fullføre med sin makker, adjutanten Jens Paulke. – Jeg er ikke bekymret for den fysiske formen til soldatene, når jeg ser rundt meg her i dag, sa forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen.

- Jeg vet at smellen kommer etter 30 km, det man har tjent i starten kan man tape veldig fort på slutten. Det gjelder å fullføre, var tipset fra forsvarssjefen til de som sto sammen med han på startstreken.





Marius Harv (147) og Eirik Woodward (73) var raskest av alle. (Foto: Ole-Sverre Haugli)

En som ikke bare hadde mål om å fullføre var kadett Marius Harv. Den tidligere fotballspilleren som nå satser på langløp, langrenn, ved siden av studier på Krigsskolen i Oslo, satte ny løyperekord. Han har en 42. plass fra Vasaloppet i 2019 som personlig rekord. Likevel var dette første maraton for Marius.

- Jeg likte løypa veldig godt, underlaget var ekstremt bra å løpe på, stigningene var jevne og fine. Når du i tillegg har den fantastiske utsikten mot alle fjelltoppene underveis, var dette en sinnsykt fin tur, oppsummerte Marius Harv etter målgang. Sammen med Eirik Woodward (2.plass) la de to ut i et vanvittig tempo for Mauketon å være. Marius Harv dro det lengste strået og dro i fra Woodward mot slutten. I mål skilte det 2 minutter og 35 sekunder mellom dem, og tiden 2.48.06 er ny løyperekord med god margin. - Jeg er sikker på at det går an å løpe en del raskere i denne løypa også, vi sprang og pratet sammen lenge, sa en fornøyd Marius Harv etter premieutdelingen.



Marius Harv med ny løyperekord på 2:48:06. (Foto: Ole-Sverre Haugli)

I kvinneklassen ble det seier til Ingeborg Langhelle, på tiden 3.28.13. Også hun likte den variert løypa godt. Dette var Ingeborgs fjerde maraton.

- Jeg har løpt to på tull, med uniform og ett skikkelig, det var Oslo Maraton. Jeg anser Mauketon som personlig rekord på maraton med tanke på løypeprofil.



Ingeborg Langhelle tok seieren i kvinneklassen, på 3:28:13. (Foto: Ole-Sverre Haugli)

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kom i mål en god stund etter Marius Harv og Ingeborg Langhelle. – Jeg gjorde det jeg sa jeg skulle gjøre, jeg løp sammen med makkeren min, Jens, så vi kjørte makkertjeneste gjennom hele løpet. God fysisk form og god mental helse er sammen med førstehjelp, våpentjeneste og kunne bruke sambandsmidlene våre, helt grunnleggende for soldater, så fysisk form er en av de helt bærende ferdighetene for oss som er i Forsvaret, uavhengig av stillingen vi har.



Skrevet av: Eirik Skomedal