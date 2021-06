Det blir løp uten startnummer i år, og den enkelte melder fra i sekretariatet at man har fullført løpet. De som vil delta på 11 km med tidtaking, tar selv tiden og melder inn denne. Registrering av godkjent løp når startkontingenten på 100 kr er betalt. Man får utdelt medalje for 1, 3. og 5. gangs deltakelse. De som har medaljer til gode fra i fjor, kan få disse utdelt i år.Arrangementet er godkjent av kommunelegen i Våler og smittevernregler på dagen må overholdes. Passer det ikke å delta på selve Risberget Rundt-dagen, kan man som meldt tidligere delta når det passer den enkelte og melde inn deltakelsen til arrangøren. Løpet må gjennomføres før 30. september.Risberget Turforening ønsker velkommen til hyggelig løpsdag på Kynnbrua 10. juli!Fra det høyeste punktet i Risberget Rundt-traséen med flott utsikt over "de dype skoger". (Foto fra Risberget Turforenings facebookside)Reportasje fra fjorårets åpne løp: 192 deltok i Risberget Rundt 2020