Løpet blir gjennomført innenfor gjeldende smittevernsregler og maks deltakertall er satt til 150 løpere i konkurranseklassen. Det er åpent for deltaking på tvers av kommunegrensene, også for deltakere over 20 år. Det blir intervallstart der løperne starter med 15 sekunds mellomrom. Deltakere i mosjonsklassen kan ta turen til toppen av Mefjellet i perioden 20.06 - 26.06.

Starten er heilt nede ved sjøen i Fjørå, noen km øst for Valldal sentrum. Arrangøren vil dele ut drikke ved start og i mål. Tilføring av drikke underveis må deltakeren gjøre og ha med selv.

Løyperekorden har Kilian Jornet i herreklassen med tida 40.52. I kvinneklassen er det Johanna Åström som har rekorden på 50.49. Begge rekordene blei satt i 2019 da det var NM i motbakkeløp på Mefjellet, uten at vinnerne blei norgesmestre, da de begge hadde utenlandsk statsborgerskap.

I 2019 vant Kilian Jornet løpet på ny løyperekord. Foto: Helge Fuglseth