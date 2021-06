Fellesstart i 1. løp. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



14 aktive, 6 barn og 25 mosjonister, totalt 45, deltok i det første løpet som gikk av stabelen med alternative løpsdager søndag 6. og mandag 7. juni. Distansene her var 2 km for damer og 3 km for herrer.

To uker senere var det 53 deltakere totalt fordelt på 19 aktive, 8 barn, 26 mosjonister som stilte i lysløypa på Velta. Distansene for aktive var 3 km for damer og 5 km for herrer.

Hans Martin Bue hadde beste tid i herreklassen i begge vårsesongens løp. Superveteranen Mona Sundeng Enger var raskeste dame på 2 km i begynnelsen av juni, mens det var yngste aktive løper, Sofia Fallås som var klart best på 3 km i midtsommerløpet.





Teten fra start i 2. løp. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



