Det er naturlig å kalle traseen til dette løpet for Dyrdalsrunden siden det følger fjellkammene som omkranser Dyrdalen med Dyrdalsvatnet, som ligger sentralt plassert mellom Gullfjellet og Bontveit. Starten og mål var nettopp på Bontveit, og løperne fulgte stien oppover til Austefjellet før de svingte av og fulgte fjellryggen oppover til Hausdalshorga. Dette er et fint terreng for tur og fjelløping, med utsikt på alle kanter. Ned fra toppen av Hausdalshorga var det bratt og enkelte steder litt vått.

Den som løp aller fortest var Anders Sommer fra Varegg, som brukte litt over en time på hele denne runden, noe som er veldig bra på en 12 km lang terrengløype med en god del stigning. Anders var da også fornøyd med både løpet og løypen:

– Det var et veldig fint løp. Jeg fant en fin flyt tidlig, og holdt det gående løpet igjennom.

Anders Sommer har i denne sesongen etablert seg i toppen blant terreng- og fjelløperne i distriktet, han vant det første løpet i sesongens Platoukarusell og tok en tredjeplass på årets Bergen Fjellmaraton.

Espen Roll Karlsen og Tor Johan Nedreberg Askeland fulgte på de nest plassene.

Beste kvinne gjennom Dyrdalsrunden ble Renate Galleberg. Hun har pleid å gjøre gode løp på Sommer- og vinterkarusellen på Fana Stadion, og i år hadde hun også en god plassering på Bergen Fjellmaraton. Mailinn Leikvoll og Caroline Christie tok de siste pallplassene.

Det har nå blitt et så høyt nivå på løperne i Platoukarusellen at arrangørene har antydet at de må innføre en mosjonsklasse hvis det skal være et godt tilbud til løpere på alle nivåer.

Platoukarusellen tar nå sommerpause, neste løp blir ikke før 9. september på Landåsfjellet, før det hele avsluttes med et nattløp på Blåmanen 5. oktober.

Kondis var til stede på toppen av Hausdalshorga og tok bilder av løperne etter hvert som de dukket opp der, og vi synes det var mange flotte løpermotiv her, se bare på bildene under her. Utsikten er aldeles strålende på denne fjellryggen, som av enkelte sammenliknes med Besseggen, men både terrenget og underlaget er mykere.

Som en tjeneste til deg som er Kondis-medlem kommer vi med sak med en stor bildeserie fra dette løpet. Her vil vi ha mange fine bilder av deltakerne ute i løypen! Denne legges ut i løpet av kvelden.

(trykk på bildene for å se dem i større format)

Klar for fellesstart på parkeringsplassen på Bontveit. (Foto: Tom Roger Johansen)



(Foto: Tom Roger Johansen)

De tre beste herrer: Espen Roll Karlsen, Anders Sommer og Tor Johan Nedreberg Askeland. (Foto: Tom Roger Johansen)

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 848 Anders Sommer Varegg Fleridrett M23-34 01:02:18 2 865 Espen Roll Karlsen RÅDAL M23-34 01:06:14 3 832 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg M23-34 01:07:00 4 850 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb M35-39 01:08:53 5 721 Fredrik Klokk Sandberg Tromsø Klatreklubb M23-34 01:09:36 6 804 Bård Fyhn FANA M35-39 01:10:25 7 820 Ørjan Nilsen Fjellgeitene M40-44 01:11:55 8 810 Ulrik Måbø Langesund Tri / Team BDO Nhhs M23-34 01:12:37 9 834 Filip Eidsheim Landås L&Ck M23-34 01:14:03 10 821 Eirik Birkelund BERGEN M23-34 01:15:20 11 843 Even Tviberg Hope LAKSEVÅG M23-34 01:16:35 12 835 Bjørn Harald Bongom Varegg/Fjellgeitene M50-54 01:18:12 13 792 Bernt Vinsnesbakk Borgen Advokatar AS M35-39 01:18:31 14 707 Kurt Brekke Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 01:19:12 15 839 Håkon Tufteland BSI Friluft M23-34 01:19:25



15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 797 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 01:19:10 2 736 Mailinn Leikvoll BERGEN K23-34 01:21:42 3 844 Caroline Christie Varegg-Fjellgeitene K40-44 01:26:14 4 854 Kristine Fjellanger Varegg K23-34 01:27:03 5 867 Christiane Trösse BERGEN K40-44 01:31:32 6 743 Therese Raa FYLLINGSDALEN K23-34 01:32:34 7 722 Cecilie Eike BERGEN K23-34 01:34:19 8 823 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene K50-54 01:37:00 9 855 Jill Terserus BERGEN K50-54 01:37:01 10 836 Trine Hysing-Dahl Fjellgeitene K35-39 01:40:01 11 860 Kimberley Joanne Hatfield Kimberley Joanne Hatfield K40-44 01:40:35 12 858 Brith Line Øverland NESTTUN K55-59 01:42:29 13 849 Nancy Sommer Varegg/Fjellgeitene K50-54 01:43:56 14 786 Benedikte Jacobsen Løp Sammen Askøy K45-49 01:47:27 15 807 Birte Hellen Hsi/ Fjellrypene K60-64 01:48:19

Renate Galleberg er første kvinne opp på Hausdalshorga, og også den første i mål. (Foto. Arne Dag Myking)

Mailinn Leikvoll inn til andreplass. (Foto. Arne Dag Myking)

Caroline Christie. (Foto. Arne Dag Myking)

Birte Hellen og Stig Tenold oppe på Hausdalshorga. (Foto: Arne Dag Myking)

Gjengen fra Løp Sammen Askøy er de aller beste til å posere! Ikke alle løpere tar seg så god tid til å ta gruppebilde i et løp. (Foto: Arne Dag Myking)