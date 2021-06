Denne helga går det britiske mesterskapet og OL-uttaket i friidrett, og 10 000 meteren var lagt inn som en tilleggsøvelse fredag kveld, primært for at Mo Farah skulle få en mulighet til til å klare OL-kravet på 10 000 m. Kravet er på 27.28, og Farah hadde tidligere i sommer "bare" klart 27.50,75.

Med i feltet var også en del andre europeiske løpere, blant dem Mo Farahs treningskamerat, belgiske Bashir Abdi, og Zerei Kbrom Mezngi fra Norge.



De to australske harene, Ryan Gregson og David McNeil, sørga for jevn fart med 1000 metere på pluss/minus 2.44 fram til halveis. 5000 m ble passert på 13.42,98, og teten lå 2 sekunder foran skjema til 27.28.



Men da den siste haren gav seg like etterpå, viste det seg at Bashir Abdi ikke klarte å holde farten. Han brøt etter 6400 m og Mo Farah måtte gjøre det han ikke er så god på – å holde høy fart over tid uten hjelp av andre. De fire siste 10000 meterne gikk mellom 2.47 og 2.50, og en usedvanlig sliten Mo løp i mål på 27.47,04. Denne gangen var det ingenting å kicke med på sisterunden.

Friskt satsa av Zerei

Spirit-løper Zerei Kbrom Mezngi la seg i tetgruppa ut fra start, og hver gang noen foran han slapp, tetta han luka. Fram til 4000 m så det ganske uanstrengt ut, men så begynte den høye farten å koste, og etter 4500 m måtte Zerei slippe.



Men sjøl om åpningsfarten helt klart hadde vært i overkant, så gikk ikke Spirit-løperen på noen sprekk. I ikke helt vindstille forhold holdt han farten oppe og var den som dro mest i ei lita gruppe av andre løpere som også hadde hengt med teten litt for lenge. Mot slutten så det ut til at Zerei og co. tok innpå Mo Farah, og i mål var ikke avstanden på mer enn drøye 10 sekunder. Zerei vant spurten om andreplassen og hadde sterke løpere som franske Felix Bour og italienske Nekagenet Crippa bak seg.



For Zerei Kbrom Mezngi var 27.57,63 en forbedring av sin egen pers med 7 sekunder. Han forbedra også det norske årsbestet til Sondre Nordstad Moen med 14 sekunder. Zerei slet med skade i vinter og har ifølge trener Einar Søndeland fått trent med god kvalitet bare de siste fem ukene. Så sjøl om OL-drømmen brast, så kan det bli mange fine løp utover sommeren og høsten på 36-åringen som egentlig kommer fra Eritrea.



Mo Farah var på sin side skuffet, men godt mulig var han på forhånd klar over at det ville bli vanskelig å ta kravet. Etter løpet uttalte han:



– Hvis jeg ikke kan kjempe med de beste, vil jeg ikke dra dit (til Tokyo, red.anm.) bare for å fullføre i finalen. Kveldens løp viste at jeg ikke er god nok. Det blåste ganske mye, og jeg prøvde å pushe på da jeg ble løpende alene.



Så gjenstår det å se om 38-åringen legger opp. Mens han ser ut til å være på vei ned, er det gode sjanser for at to år yngre Zerei ennå har sine beste løp foran seg.

Skokrøll her også?

Det har i det siste vært mye skriverier om de nye skoreglene i løping. Ut fra videoen fra løpet i Manchester så det ut som hare nummer to, David McNeil, løp med sko som var tjukkere enn grensa på 25 mm. Hvis så var tilfelle, burde hele feltet ifølge reglene vært diska, men kanskje gjorde lot britene nåde gå for rett, akkurat som det ble gjort i et stevne på Bislett i forrige uke, der bare de som løp med feil sko ble diska.





Zerei Kbrom Mezngi håper han kan løpe for Norge i OL





Mo Farah har vunnet det meste som er å vinne, men nå ser det ut til at OL-toget har gått for godt. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





Video fra 10 000 meteren (og hele første dag av det britiske mesterskapet)

