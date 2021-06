Denne gangen var løpsøvelsene prioritert, fra 60 meter opp til 5000 meter, og med aldersklasser fra 10 år opp til senior. Det var varmt og suverene løpsforhold under stevnet, det ble vist stor friidrett med et ras av personlige bestetider. Reporter fra Kondis var til stede under deler av øvelsene på lørdag,

Resultatene fra de ulike øvelsene finner dere her

Ett av høydepunktene var finalen på 400 meter for senior, der Andreas Grimerud fra Moelven IL (201) satte ny personlig rekord på tiden 47,49 foran Andreas Ofstad Kulseng fra Larvik Turn IF (153) med tiden 47,89, Luca Thompson fra Tjalve IK (327) med tiden 48,18 og Tor-Junor Kringstad Vedde fra IL Gular (109) med tiden 48,23. Grimerud oppnådde med dette kvalifiseringskravet til U-EM senere i sommer.

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard fra Tjalve IK tok en suveren seier på 400 meter kvinner senior med tiden 54,31 foran sin søster Kaitesi Auma Ertzgaard, også fra Tjalve IK med tiden 55,24.

Det ble vist meget stor friidrett under 100-meterfinalen for menn senior, der Jonathan Quarcoo fra FIK Orion (38) vant foran Salum Ageze Kashafali fra Norna Salhus IL (231) med den fine tiden 10,25 Men beklageligvis med litt for sterk vind på +2,9 sekundmeter. På bildet ser vi ellers Even Pettersen, Tyrving IL (341), Jonas André Ose, Dimna IL ((18) og Daniel Alejandro Johnsen, Ask Friidrett (1).

På 100 meter kvinner senior vant Ingvild Meiseth, Tyrving IL (345) ganske klart på tiden 11,48 foran Linn Oppegaard, Moss IL (211), Marte Pettersen, Trondheim Friidrett (332), Maren Bakke, Moelven IL (204) og Laura Tietje Johanna van der Veen, Fagernes IL (31).

Lillehammer IF (LIF) har lang erfaring i å arrangere friidrettsstevner. Også denne gangen gjorde LIF en stor innsats i å organisere et så stort nasjonalt stevne med så mange øvelser og deltakere med bare 35 funksjonærer. Kondis sender en stor takk til LIF ved styreleder Charlotte Grønvold Menkerud og stevneleder Aril Kjæreng for, etter vår mening, et prikkfritt arrangement.

400 meter gutter 17 år ble vunnet av Aiden Floyd Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb på den sterke tiden 49,86.

Det lyser skikkelig innsatsvilje av disse 14-åringene under starten på finale 100 meter. Løpet ble vunnet av Marcus Devantés Gardner Stålby, Moss IL (212) med tiden 11,65 foran Zion Narciso Ramirez, Lørenskog Friidrett (196) med tiden 11,85.

100 meter for jenter 16 år ble vunnet av Mia Prøsch Johnsen, Vidar Sportsklubb (378) med tiden 12,58 foran Stine Storaa, Målselv Idrettslag (198) og Emilie Emelbrektson, IL Brodd (136).

Stampesletta er et flott friidrettsanlegg midt i Olympiaparken, der det ofte settes rekorder. Anlegget ligger ved siden av Håkons Hall med Lysgårdsbakkene i bakgrunnen. Her fra starten på 400 meter i gutter 17 år.

Fra oppløpet på 400 meter for jenter 16 år. I midten ser vi Jamila Isman, Fredrikstad IF (56) som vant løpet foran Ingrid Johanne Solheim, Fagernes IL (30) og Stina Storaa, Målselv idrettslag (198).

Innspurten på 400 meter jenter 18/19 år der Ingrid Kilvær Nissen, Herøy IL (124) vant foran Ida Sophie Lier, Tyrving IL.

Det ble et realt spurtoppgjør på 800 meter gutter 14 år, der Sondre Strande Omland, Vidar Sportsklubben (1379) vant på tiden 2,05,95 knepet foran Lauritz Grønvold Menkerud, fra arrangørklubben Lillehammer IF (174). På tredjeplass fulgte Markus Aseged Nesholen fra Snøgg Friidrett (299).