Stadionmila inviterte løpere fra mosjons- til elitenivå til å løpe milen med fartsholdere, og arrangørene hadde lagt opp til en stigning på nivået slik at eliteutøverne løp til sist.

Adele Norheim Henriksen beste kvinne

På det beste heatet for kvinnene var det Adele Henriksen som var i en klasse for seg. Hun har norsk U20-rekord på 10 000 meter med 34.08,55 som hun satte tidligere i år, og hun løp jevnt mot klokken for å slå denne. I mål var hun akkurat et sekund for sen til å få forbedret denne tiden, men det var uansett et meget solid løp for Gularjenten. Nærmest henne kom klubbvenninne Kjersti Fresvik, inn på 35:54.2

Vi regner med at Adele Henriksen med det nivået hun holder nå vil bli tatt ut på den norske laget til U20-EM, som går i Tallin i Estland i midten av juli. Her er det riktignok ikke 10 000 meter en distanse som det konkurreres i, den lengste løpsøvelsen er 5000 meter, men Adele var under kvalifiseringskravet til denne på hver halvdel av sin 10 000 meter.

Adele Norheim Henriksen beste kvinne under Stadionmila i Kristiansand (Skremdump fra streaming).

Resultat kvinner elite 10 000 meter:

Plass Startnr. Løper Klubb Alder Sluttid 1 54 Adele Norheim Henriksen Gular, IL - Friidrett 19 34:09.4 2 52 Kjersti Fresvik Gular, IL - Friidrett 29 35:54.2 3 55 Kristin Vabø Stavanger Friidrettsklubb - Friidrett 28 36:57.8 4 51 Elin Farestveit Gular, IL - Friidrett 25 37:59.1 - 53 Emilie Mo Vidar, Sportsklubben - Friidrett 20 DNF - 56 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL 38 DNF

Sigurd Ruud Skjeseth og Eivind Øygard beste menn

På herrenes 10 000 meter var det løpere med store ambisjoner om å løpe fort, både seniorer og juniorer. For de eldste var planen å komme inn på tider som ville sikre dem en plass på listen over de 10 beste 10000 meterløp gjennom alle tider i Norge. De måtte da komme seg under 28:20.

For de yngste løperne var målet for mange å løpe seg under kravet til U23 EM, som er 30:05. Dette mesterskapet skulle opprinnelig gå i Bergen i år, men ble på grunn av korona flyttet til samme sted som U20, Tallin i Estland. Dette går fra 8 – 11 juli, og friidrettsforbundet har annonsert at uttaket vil bli gjort 28. juni.

Fra start ble farten satt av Trond Einar Pederslie, som hadde fått jobben med å være fartsholder. Etter ham fulgte de beste seniorene på: Eivind Øygard, Sigurd Ruud Skjeseth, Erik Udø Pedersen, Marius Vedvik og Senay Amlesom Fissehatsion.

Bak denne tetgruppen lå gruppen med juniorene, som hadde fått Kristian Tjørnhom og Joakim Hanssen til å være fartsholder, begge fra Kristiansand Løpeklubb. Tjørnhom hadde for øvrig flere hareoppdrag på dette stevnet.

Petter Johansen fra Lillehammer IF syntes tydeligvis at disse harene løp for sent, så han la seg foran disse, midt mellom de to gruppene.

Resultat menn elite 10 000 meter:

Plass Startnr. LøperKlubb Alder Sluttid 1 4 Sigurd Ruud SkjesethUllensaker/Kisa IL Friidrett 25 28:35.8 2 5 Eivind ØygardJølster IL - Friidrett 29 28:46.2 3 7 Erik Udø PedersenUllensaker/Kisa IL Friidrett 27 29:29.8 4 21 Petter JohansenLillehammer IF 23 29:31.5 5 10 Simon Nebijo Karlsen SteinshamnBUL, IL i - Friidrett 22 29:47.6 6 11 Trym Halvard Sagstuen TønnesenHalden IL - Friidrett 21 29:48.1 7 14 Philip Anders Anthelme MassacandGneist,IL - Friidrett 19 29:49.2 8 8 Senay Amlesom FissehatsionUllensaker/Kisa IL Friidrett 26 29:57.7 9 23 Erik Tangen GundersenIdrettslaget Skjalg - Friidrett 20 29:58.7 10 13 Tord Franke UlsetSelsbakk IF - Friidrett 18 29:59.6 11 24 Kristian PyttenTjalve, IK - Friidrett 21 30:00.7 12 15 Marius Garmann SørliAsk Friidrett - Friidrett 24 30:05.9 13 22 Eirik GramstadVidar, Sportsklubben 37 30:06.8 14 12 Magnus GjerstadOsterøy IL - Friidrett 21 30:16.9 15 17 Alexander Bratreit KirkebergNamdal løpeklubb - Friidrett 25 30:27.0 16 19 Simen Hernes EllingsdalenSteinkjer Friidrettsklubb - Friidrett 25 30:30.7 17 16 Andreas Penne NygårdGTI Friidrettsklubb 39 30:31.4 - 1 Kristian TjørnhomKristiansand løpeklubb 24 DNF - 2 Joakim HanssenKristiansand løpeklubb 37 DNF - 3 Trond Einar Pederslie 24 DNF - 6 Marius Øyre VedvikGular, IL - Friidrett 29 DNF - 9 Abdullahi Dahir RabiRunar, IL - Friidrett 18 DNF - 18 Tedros Gebretensai HaileHaugesund Idrettslag Friidrett 22 DNF - 20 Mikkel BlikstadLillehammer IF 18 DNF

I den fremste gruppen med seniorene var det først Senay Amlesom Fissehatsion som fikk problemer med farten og måtte slippe seg ned. Rundt halvveis, da fartsholderen gav seg, brøt Marius Vedvik løpet. Deretter var det Eivind Øygard og Sigurd Ruud Skjeseth som dro løpet videre i nokså jevne runder på 68 -69 sekunder, som ville gi en tid ned mot 28:20.

På slutten måtte Eivind Øygard gi noen meter til Sigurd Ruud Skjeseth, men forbedret like fullt sin personlige bestetid på distansen med hele 45 sekunder, inn på 28:46.

Sigurd Ruud Skjeseth var den første i mål, på tiden 28:35, som også er en forbedring av persen hans, her kun med i underkant av fire sekunder. Et kjempeløp på disse to altså.

Det ble også nye perser på Erik Udø Pedersen og Petter Johansen som fulgte på de neste plassene.

Eirik Gramstad er her fremst i gruppe to. Han følges av Philip Massacand, Magnus Gjerstad og Simon Nebijo Karlsen Steinsham.

I det neste feltet, med juniorene som fulgte litt bak seniorene, så var det Trym Halvard Sagstuen Tønnesen som var mest på hugget i første del av løpet og skaffet seg en luke til resten. Simon Nebijo Karlsen Steinsham og Philip Massacand tok etter hvert opp jakten på ham, og lyktes også med det.

Også Eirik Gramstad var aktiv i dette feltet, men han er ikke junior, født i 1984 som han er.

Inn mot mål var det her Simon Nebijo Karlsen Steinsham og Trym Halvard Sagstuen Tønnesen som klarte å rive til seg en luke til de andre, de gikk inn på henholdsvis 29:47.6 og 29:48.1. Vi kan anta at de dermed rykket nærmere en billett til U23 EM på denne distansen, som de for øvrig debuterte på begge to. Også Erik Tangen Gundersen, Tord Franke Ulset og Kristian Pytten gjorde solide løp under EM-kravet på 30:05.

En som kanskje var noe skuffet var Magnus Gjerstad, Osterøy IL. Han var ikke under EM-kravet, og var også godt unna sin pers på 29,35,27, satt nettopp på Stadionmila i fjor. Han er regjerende juniornorgesmester på 5000 meter, men sesongen i år har ikke vært like god som i fjor. Nå må han kanskje legge andre planer for ferien enn å delta i U23-EM.