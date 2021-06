Stigningene starter for (fra høyre) Lucas Berge, Helene Berger, Rolf Bakken, Ulf Erik Strand og Askild Bø som alle la ut på halvmaraton. (Foto: Sigurd Westgård)



Det var lettskyet vær fra start, men sola varmet etter hvert godt i bakkene opp mot Hernes da 16 la av gårde på halvmaraton sammen med 4 på kvartmaraton søndag formiddag. Med to løpere i tillegg som gjennomførte 21 km på egenhånd denne søndagen, ble det 22 deltakere i årets skogsløp i Stavåsen som markerte avslutningen for en vårsesong med rekordstor aktivitet i for kondistreninga i Elverum.

Utforeksperten

Henning Aasen hadde følge med Øyvind Borg til toppen av den tøffe løypa med over 300 høydemeter. Som i fjor sa Henning takk for følge i nedoverbakkene og vant med fire minutters margin på 1:27:51. Ulf Erik Strand og Askild Bø fulgte drøye tre og et halvt minutt bak Øyvind Borg i sitt samløp. Dorte Løvhaug Johnsen var best av damene på 1:48:08.



Øyvind Borg (til venstre) og Henning Aasen etter 2 km. (Foto: Sigurd Westgård)



Dorte Løvhaug Johnsen mot mål som første dame på 21 km. (Foto: Sigurd Westgård)

Tøff profil

Kvartmaratonløypa hadde en enda tøffere åpning med 120 meter stigning på de første tre kilometerne. Ola Erik Moe gjorde unna 10,5 km på 41:48, mens Kaja Borg var andre løper i mål på 48:37.

Etter løpet ble det trukket ut diverse Kondis-artikler blant deltakerne som kunne kose seg i sola på Strandbygda Skistadion med boller og mineralvann. Nå er det pause en drøy måned før kondistreninga setter i gnag igjen med intervalltreninger både på bane og sti og rolige langturer i terrenget rundt skoghovedstaden.





Ola Erik Moe midtvegs på kvartmaraton. (Foto: Finn Westgård)



Kaja Borg i spurten på sin 10,5 km. (Foto: Sigurd Westgård)



Reportasje 2020: Ina Høiland og Henning Aasen suverene i Stavåsen Halvmaraton

Resultater Stavåsen Kvart- og Halvmaraton 27.06.2021: Kvinner - halvmaraton: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Dorte Løvhaug Johnsen Kondis K40-44 1:48:08 00:00 2 Julie Brochmann Kondis K30-34 1:54:56 06:48 3 Helene Berger Kondis K30-34 1:55:20 07:12 4 Monica Helen Omsted Kondis K40-44 1:55:44 07:36 5 Kristin Sigstad Berge Kondis K35-39 2:11:14 23:06 Menn - halvmaraton: 1 Henning Aasen Kondis M45-49 1:27:51 00:00 2 Øyvind Borg Kondis M35-39 1:31:58 04:07 3 Ulf Erik Strand Kondis/Strandbygda IL M45-49 1:35:28 07:37 4 Askild Bø Kondis M40-44 1:35:30 07:39 5 Christoffer Hvammen Kondis M35-39 1:39:11 11:20 6 Rolf Bakken Kondis M60-64 1:44:58 17:07 7 Thomas Jansrud Kondis M45-49 1:45:16 17:25 8 Alexander Haug Grue HK M45-49 1:53:10 25:19 9 Jan Frederik Geiner Kondis M45-49 1:55:43 27:52 10 Frode A. Skrutvold Strandbygda IL M40-44 1:59:18 31:27 11 Ronny Bohrmann Kondis/Innit M45-49 2:01:30 33:39 12 Lucas Berge Kondis G13-14 2:11:16 43:25 12 André Berge Kondis M35-39 2:11:16 43:25 Kvinner - kvartmaraton: 1 Kaja Borg Kondis K35-39 48:37 00:00 2 Anna Brynja Smaradottir Kondis K45-49 53:13 04:36 3 Stine Skjæret Elverum Fotball K40-44 1:01:05 12:28 Menn - kvartmaraton: 1 Ola Erik Moe Kondis M35-39 41:48 00:00