Det var fine løpsforhold da det tredje løpet i Head Energy Sommerkarusell satte av gårde ut i runden rundt Fana Stadion i Bergen, slik vi helst vil at en Sommerkarusell skal være altså. Det har vært en jevn økning i deltagerantallet i de tre løpene som har blitt arrangert så langt, fra 123 deltakere i det første til 195 denne gangen.

Nå er det også normale forhold for arrangementet, med fellesstart, uten noen inngripende restriksjoner.

Sommerkarusellen tar nå en liten sommerferie og er tilbake med neste løp 9. august.

Se bildene under her for å få et lite inntrykk av hvordan løpet var.

(klikk på bildene for å se dem i større format)



I fint driv ut på løpets andre kilometer: Håkon Nyhammer Eidsheim, Ola Mundal Solheim og Frode Bjørn Nyhammer. (Foto: Arne Dag Myking)



Starten fra Fana Stadion. Dette er puljen for dem som regner med å bruke litt lenger tid. (Foto: Arne Dag Myking)



Patricia Viviana A. Flataker i fin stil ut fra Fana Stadion.(Foto: Arne Dag Myking)



Det viste seg at det var Marianne Lien som løp aller raskest blant kvinnene på 5 km. (Foto: Arne Dag Myking)



Ola Brattvoll løper inn til eksakt 40 minutter og en klar klasseseier på M50-54. (Foto: Arne Dag Myking)

Åshild Økland løper inn til seier på 10 km. Her har hun i underkant 2 km inn til mål. Hun kan se lysmastene på Fana Stadion dukke opp i horisonten. (Foto: Arne Dag Myking)

Marthe Nordal. (Foto: Arne Dag Myking)

Camilla Leikvoll i første del av løypen, på vei inn i svingen som går ut på Flyplassveien. (Foto: Arne Dag Myking)

Per Gunnar Alfheim er tilbake med startnummer etter en periode med en del skadetrøbbel. Hvis målet var å løpe 10 km under 1 time så beregnet han farten godt: 00:59:59. (Foto: Arne Dag Myking)



Med startnummer her: Maria Viktoria Aune, Jenny Berge Budal. (Foto: Arne Dag Myking)



Vebjørn Øyen Renna på vei over broen som krysser Flyplassveien. (Foto: Arne Dag Myking)



Ingrid Øvregard løper inn til topp-tre på 5 km. (Foto: Arne Dag Myking)



Beste posering i løypen gjorde Jakob Berg-Larsen og Tommy Berg-Larsen. (Foto: Arne Dag Myking)



Norunn Langmoen tar den bratte kneiken opp til broen med et smil. (Foto: Arne Dag Myking)



Emil Vik Tvedte og Pontus Birkeli. (Foto: Arne Dag Myking)

Idar Odland. Julian Brenna kommer litt bak. (Foto: Arne Dag Myking)



Knut Ove Melkevik Høyland. (Foto: Arne Dag Myking)



Camilla Røren. (Foto: Arne Dag Myking)



Aksel Austgulen Lindtner og Alf Martin Austgulen Lindtner. (Foto: Arne Dag Myking)



Didrik Stuhaug Hatlelid. (Foto: Arne Dag Myking)



Tom Rørnes og Bård Halvorsen i fint driv opp den vesle kneiken til broen. (Foto: Arne Dag Myking)



Sølve Solheim er i godt slag og er optimistisk når han har to kilometer igjen av sin 10 km. (Foto: Arne Dag Myking)



Eivind Namdal, Knut Matre og Jindrich Fiedler nærmer seg innspurten mot mål. (Foto: Arne Dag Myking)



Premiepallen for kvinner 10 km: Kristin Lunde, Åshild Økland og Trine Rollefsen Næss. (Foto: Tom Roger Johansen). Her ble det gjort en litt forhastet premiering siden det viste seg at det var Kristin Rakstang som tok tredjeplassen. Men hun fikk medalje hun også:



Kristin Rakstang, med medalje for tredjeplassen. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultatliste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5631 Åshild Økland RÅDAL K35-39 45:34 2 11 Kristin Lunde Opptur Motbakkeklubb K45-49 46:37 3 5570 Kristin Rakstang BERGEN K20-34 47:10 4 126 Trine Rollefsen Næss BERGEN K20-34 47:29 5 5569 Marthe Nordal NESTTUN K20-34 48:11 6 5573 Ann Karin Syvertsen Løp Sammen Askøy K20-34 54:00 7 5618 Charlotte Vindenæs BERGEN K20-34 59:47 8 128 Anne Marthe Kjellid NESTTUN K35-39 00:52 9 197 Patricia Viviana A. Flataker Fjellgeitene / Melkesyre K35-39 01:16



Premiepallen menn 10 km: Mathias Pedersen, Ingolf Gald og Otto Rosendahl. (Foto: Tom Roger Johansen)

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5583 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 36:38 2 5625 Mathias Pedersen BERGEN M20-34 36:54 3 5580 Otto Rosendahl OSLO M35-39 37:02 4 5594 Fredrik Madsen Bergen Triathlon Club M45-49 37:08 5 5614 Tom-Erik Sund BFG Bergen Løpeklubb / Team Trivest M35-39 37:09 6 5584 Jørgen Wengaard BERGEN M20-34 37:25 7 103 Robert Fjellhaug Schlumberger (Cameron) M20-34 37:51 8 108 Ole-Jacob Theis Birkeli Schlumberger (Onesubsea) M20-34 38:05 9 200 Noah Spjeld Martinsen Gneist M15-19 38:12 10 12 Sølve Solheim RÅDAL M20-34 38:29 11 5602 Ove Dalseid HSI M45-49 38:57 12 47 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 40:00 13 104 Andreas Bjørkhaug Schlumberger (Onesubsea) M40-44 40:10 14 57 Ole Ones KLEPPESTØ M20-34 40:55 15 117 Glenn Jensen Ryland Kondis M20-34 41:36

Premiepallen kvinner 5 km: Mie Hoff, Marianne Lien og Ingrid Øvregard. (Foto: Tom Roger Johansen)

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5628 Marianne Lien NESTTUN K20-34 19:29 2 5608 Mie Hoff NESTTUN K20-34 19:51 3 179 Ingrid Øvregard BØNES K20-34 22:11 4 5610 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett K50-54 22:49 5 21 Anne Kløve FANA K55-59 23:04 6 5613 Marie Garberg Olsen Gneist Friidrett K1-14 23:05 7 124 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:26 8 5587 Regine Austgulen Lindtner FYLLINGSDALEN K20-34 23:56 9 5620 Vibeke Raa MORVIK K40-44 24:00 10 136 Linn Gjesdal Varegg K20-34 24:39 11 5642 Gjøril Myhr Equinor K45-49 24:43 12 39 Sonja Maultzsch Gneist K45-49 24:49 13 202 Jeanette Berg-Larsen FYLLINGSDALEN K40-44 25:19 14 66 Camilla Røren RÅDAL K45-49 25:52 15 184 Norunn Langmoen DNB K40-44 25:57

Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Lars Schjølberg Evensen og Vebjørn Øyen Renna. (Foto: Tom Roger Johansen)

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5612 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 18:15 2 175 Tord Andresen Gneist M15-19 18:17 3 5622 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 18:40 4 113 Richard Lunde Os Padde & Pinnsvin Forening M35-39 18:46 5 84 Lars Småberg MATHOPEN M15-19 18:47 6 5574 Martin Mjelde IL Bjarg M1-14 18:50 7 5598 Jan Eirik Aske Dalenløperne M40-44 19:04 8 150 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:08 9 5591 Ole Bjørn Sveen Gneist / IL Gneist M50-54 19:11 10 5609 Eirik Havre ARNATVEIT M20-34 19:15 11 5575 Idar Odland Varegg Fleridrett M15-19 19:17 12 34 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:23 13 85 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 19:39 14 195 Daniel Wasbø Gneist M1-14 19:42 15 5592 Jørgen Børve Zombieapokalypse Prepteam M20-34 19:45