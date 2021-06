Etter uttaksløp under O-festivalen har Norges Orienteringsforbund tatt ut til sammen 8 løpere – 4 jenter og 4 gutter - i yngre junior (17 – 18 åringer) til ungdoms-EM i Litauen i slutten av august. Under mesterskapet i Litauen handler det om langdistanse, stafett og sprint fra 20. – 22. august.

Program:

Fredag 20. august – langdistanse

Lørdag 21. august – stafett

Søndag 22. august - sprint

Hjemmesiden til mesterskapet



Norges lag:

Jenter junior:

Mathea Gløersen, OL Tønsberg

Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL

Alva Marika Niklasson, Nydalens SK

Pia Young Vik, Nydalens SK



Reserver:

Elisa Götch Iversen, IL BUL Tromsø

Mari Eidsmo, Freidig

Gutter junior:

Alfred Bjørnerød, OK Moss

Brage Takle, Kristiansand OK

Hans Urset, IL BUL Tromsø

Martin Vehus Skjerve, Verdal OK



Reserver:

Philip Lehmann Romøren, Fossum IF

Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK

Det bør nevnes at også som 17 – 18 åring er det mulig å bli tatt ut til junior-VM, som går i Tyrkia i september. Men det er ikke mulig å løpe både ungdoms-EM og junior-VM. Dersom en løper som allerede er tatt ut til ungdoms-EM, kvalifiserer seg til junior-VM, vil plassen i ungdoms-EM gå til 1.reserve. Norges lag til junior-VM blir tatt ut etter uttaksløp i Østerdalen i starten av august.

Kilde: PM Norsk orientering