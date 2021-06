- Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstantert at han har fått halsbetennelse, sier Gjert Ingebrigtsen i en pressemelding i dag.



Skulle deltatt på Bislett Games i morgen

Etter planen skulle Jakob ha reist fra høydeopphold i St. Moritz i Sveits i morgen, for å delta på drømmemila under Bislett Games i Oslo. Både deltagelsen og reisen utgår nå, ettersom han er blitt syk. Til NRK forteller faren Gjert at han er skikkelig syk, og ikke i nærheten av å kunne trene. Jakob oppsøkte lege i St. Moritz i går, og skal til ny undersøkelse i dag. Han er satt på penicillin og smertestillende.



På spørsmål om når han kan være tilbake igjen i trening, er svaret fra Gjert at det er det umulig å si noe om.



Filip løper på Bislett

Med Henrik ute på grunn av operasjon, og Jakob ute med sykdom - kommer kun én Ingebrigtsen til start på Bislett torsdag kveld. Filip skal løpe 3000 meter. Dette blir faktisk hans sesongdebut, og det blir spennende å se hvordan formen er, etter en noe trøblete sesong så langt.