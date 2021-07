Kvasshovden Opp arrangeres i Ulvik lørdag 17. juli kl 11:30 og har både konkurranseklasse og mosjonsklasse.



I 2011 og 2017 var NM i motbakkeløp inkludert i arrangementet. I 2010, 2016 og 2019 hadde løpet status som Norgescup.



I fjor ble løpet avlyst på grunn av koronapandemien og smittefare, men i år er Kvasshovden Opp igjen på plass i terminlista. Konkurranseklassen har, som ett av totalt fire løp, status som Norgescup. To av løpene er allerede arrangert.



– Det er maksimalt åpent for 200 deltakere i konkurranseklassen, så det er viktig å melde seg på snarest. Det er førstemann til mølla, sier løpets pressesjef Asbjørn Børsheim.



Påmeldingsfristen er 14. juli kl 23:59.



Kvasshovden Opp er dessuten uttaksløp til VM i motbakkeløp som arrangeres i Thailand senere i høst.



Kvasshovden Opp starter i Ulvik sentrum på 0 meter over havet og har målgang på Kvasshovden 1030 m.o.h. Distansen er på 7,5 km.



Mosjonsklassen kan starte i tidsperioden fra kl. 07:00 til 11:00, og da fra Børsheim som ligger 230 moh . I mosjonsklassen blir det uttrekkspremier, mens det i konkurranseklassen blir pengepremier til de tre beste i dame- og herreklassen.



Løpet arrangeres i år for 13. gang.



Se arrangementets nettside for mer info og påmelding





Fra Kvasshovden Opp i 2018. (Foto: Tom Roger Johansen)





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957