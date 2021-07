Årets vinner Martin Røste Omdahl (10) og årets toer Tormod Weydahl (til høyre) på toppen av Halvorsberget i fjorårets ritt. (Foto: Rolf Bakken)



Martin Røste Omdahl ble bare slått av storfavoritten Carl Fredrik Hagen i fjorårets ritt rundt Osensjøen. Tormod Weydahl, Ottadalen SK var i år som i fjor på plassen bak Raufoss & Gjøvik-rytteren etter å ha sett seg slått med et par sekunder. Østen Brovold Midtsundstad fra Solør CK var med i tetkampen sammen med ytterligere fire mann, men kondisjonstalenetet fra Våler måtte nøye seg med 3. plass slått med ti sekunder til slutt.

Cathrine Andersen tok steget opp fra 5. plass i fjorårets ritt helt til toppen av seierspallen lørdag. Den allsidige Odal-rytteren ledet fra start til mål. Selv om toeren Heidi Indergård, Molde CK og treeren Johanne Brovold Midtsundstad, Solør CK tok noe inn på slutten ble vinnermarginen i mål ved Kjernmoen helt sør i Osensjøen på 1.22. Dermed ble det altså to pallplasser for 17-åringene Midtsundstad fra Braskereidfoss i årets Trysil-Knut ritt.



Cathrine Andersen konkurrerer flittig både på sykkel, ski og løp. For 14 dager siden senket 33-åringen persen sin på mila i Sentrumsgateløpet til 42.24, og hun har også gjennomføt maratondistanser på hjemmebane i Kongsvinger.



Det rapporteres om tørre og fine forhold i lørdagens ritt, men varmen gjorde det utfordrende å få i seg nok væske underveis. 117 ryttere stilte till start i rittet som var den 3. offisielle utgaven med 200 plasser.



Reportasjer fra tidleiger utgaver av Trysil-Knut rittet:

2019: 68 fullførte det første Trysil-Knut-rittet St. Hansaften

2020: Favorittseier til Carl Fredrik Hagen i Trysil-Knut rittet



Reportasjen oppdateres i løpet av helga!



Trysil-Knut rittet på Facebook

Søre Osen IL's nettsider

De beste i Trysil-Knut rittet 03.07.2021: Kvinner (9 deltakere) : Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Cathrine Andersen Odal SK K30-34 2:48:49.1 +0:00.0 2 Heidi Indergård Molde CK K20-24 2:50:11.3 +1:22.2 3 Johanne Brovold Midtsundstad Solør CK K17-19 2:51:13.0 +2:23.9 4 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag - Sykkel K55-59 2:52:02.1 +3:13.0 5 Cathrine Heyerdahl-Larsen CK Haugaland K35-39 2:52:56.9 +4:07.8 6 Siw Storsveen CK Elverum K45-49 2:58:18.5 +9:29.4 7 Janett Alice Olijnyk LENA K35-39 3:15:00.0 +26:10.9 8 Hilde Flattum CK Toten K55-59 3:16:39.6 +27:50.5 9 Anita Vildskog Notkevich Balder Forsikring K50-54 3:56:53.7 +1:08:04.6 Menn (107 deltakere): 1 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M20-24 2:12:07.1 +0:00.0 2 Tormod Weydahl Ottadalen SK M20-24 2:12:09.1 +0:02.0 3 Østen Brovold Midtsundstad Solør CK M17-19 2:12:16.6 +0:09.5 4 Ole Bjørn Smisethjell Molde CK M20-24 2:12:28.8 +0:21.7 5 Jonas AMUNDSEN Nes SK M25-29 2:12:34.7 +0:27.6 6 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK M30-34 2:12:47.7 +0:40.6 7 Knut Erik Nesteby Savalen SK M35-39 2:13:02.6 +0:55.5 8 Oddvin Offigstad Lillehammer CK M35-39 2:13:30.4 +1:23.3 9 Patrick Kristoffersen Ullensaker CK M20-24 2:14:51.0 +2:43.9 10 Yngvar Alexander Hansen Mosjøen og Omegn CK M45-49 2:14:52.7 +2:45.6 11 Henning Offigstad CK Victoria M35-39 2:15:33.9 +3:26.8 12 Roar Sollie Raufoss & Gjøvik SK M40-44 2:16:48.1 +4:41.0 12 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M25-29 2:16:48.1 +4:41.0 14 Ole Dalsjø Glåmdal SK M30-34 2:16:50.7 +4:43.6 15 Steffan Hartz Repshus Glåmdal SK M55-59 2:17:25.3 +5:18.2 16 Kristian Klevgård IK Hero M25-29 2:17:26.7 +5:19.6 17 Anders Lohne Aarstad Odal SK M17-19 2:17:54.7 +5:47.6 18 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M30-34 2:19:51.0 +7:43.9 19 Jonas Bergli Raufoss & Gjøvik SK M20-24 2:20:34.0 +8:26.9 20 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. Sykkel M20-24 2:20:42.8 +8:35.7 21 Ronny Bakke Asker CK M40-44 2:21:17.2 +9:10.1 22 Gustav Amundsen Nes SK M17-19 2:21:18.0 +9:10.9 23 Oscar Christiansen Nes SK M17-19 2:21:19.6 +9:12.5 24 Knut Arne Siljuberg Solør CK M45-49 2:21:59.5 +9:52.4 25 Eirik Korsvollien Glåmdal SK M17-19 2:22:01.8 +9:54.7



ALLE RESULTATER