I årets Jølster Maraton var det satt opp norgesmesterskap på maratondistansen, og de to som stakk av med NM-titlene var Silje Eklund fra Skreia IL og Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL.

Ebrahim Abdulaziz ble norgesmester også i 2018, og nå fikk han fornyet den tittelen. Det ble en ganske klar seier til Strindheim-løperen, han ledet gjennom hele løpet og i mål var han ti minutter foran Øyvind Heiberg Sundby som tok andreplassen.

Det ble llitt jevnere i kvinnenes oppgjør, men der hadde Silje Eklund fra Skreia IL til sist også en ti minutters margin til neste løper:

– Løpet gikk veldig bra, jeg klarte å åpne litt pent på grunn av varmen, og jeg klarte å legge det opp slik jeg hadde tenkt. Det var to damer foran meg, Maryna og en til, og så var det å prøve sakte og sikkert å prøve å jobbe dem inn, uten å bli for sliten da.

– Så klarte jeg det, og da hang jeg med på Asta Ellingvåg. Ved vending fikk visst Maryna Novik problemer med magen, så da kjørte jeg resten alene. Men jeg måtte jobbe skikkelig den siste kilometeren.

Den nybakte norgesmesteren har ikke så mange slike pokaler i skapet:

– Jeg har ikke så mange titler fra tidligere, jeg har et NM-sølv, fra Oslo Maraton.

Det ble også satt en verdensrekord på årets Jølster Maraton, Vera Nystad forbedret sin egen klasserekord i K75+ med nesten ni minutter, den nye klasserekorden på maraton lyder på 3:39:51.

Det ble en varm dag for de 517 løperne som gjennomførte på de ulike distansene på årets Jølster Maraton. Av koronabegrensninger hadde arrangøren satt et tak på 600 deltakere, 200 på hver av distansene hel- og halvmaraton og 10 km.

På 10 kilometer ble det et oppgjør mellom Eivind Øygard og Marius Vedvik, der Øygard vant på 29:24.

Kondis kommer tilbake med mer fra Jølster Maraton, og mange bilder.



Premiepallen på NM Maraton kvinner: Asta Ellingvåg, Silje Eklund og Maryna Novik. (Foto: Anne Jenny Dvergsdal)

15 beste kvinner NM maraton Jølster

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 19 Silje Eklund Skreia IL NM K40-44 02:49:29 2 24 Asta Ellingvåg Oslostudentenes IK NM K35-39 03:01:08 3 28 Maryna Novik Klypetussen NM K40-44 03:02:08 4 20 Monica Ragnvaldsen Try, Idrettslaget NM K50-54 03:05:07 5 13 Esther Innselset Hamar IL - Friidrett NM K40-44 03:06:42 6 23 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb NM K35-39 03:10:06 7 74 Barbro Lindkvam Romerike Ultraløperklubb NM K35-39 03:12:06 8 29 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb NM K45-49 03:15:18 9 21 Kristin Overvaag Koll IL NM K55-59 03:23:19 10 90 Beate Boger Adamstuen løpeklubb NM senior 23-34 03:32:54 11 85 Gro Reinhardt Aas Asker Sk. Friidrett NM K60-64 03:37:17 12 34 Kristin Husby Laksevåg TIL NM K55-59 03:39:20 13 79 Vera Nystad Søgne IL NM K75+ 03:39:51 14 91 Christina M Linde Varegg Fleridrett NM K50-54 03:47:14 15 97 Ingeborg Tysnes Svint IL NM K45-49 03:52:02



Premiepallen NM Maraton menn: Øyvind Heiberg Sundby, Ebrahim Abdulaziz og Frode Stenberg. (Foto: Anne Jenny Dvergsdal)

15 beste menn NM maraton Jølster

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 25 Ebrahim Abdulaziz Strindheim IL NM M40-44 02:19:51 2 36 Øyvind Heiberg Sundby Tjalve NM M35-39 02:29:43 3 7 Frode Stenberg Lørenskog Friidrettslag NM M35-39 02:30:53 4 35 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett NM Senior 23-34 02:32:01 5 26 Mads Berge Høydalsmo Idrettslag NM Senior 23-34 02:35:53 6 3 Sjur Haug Ørsta IL NM Senior 23-34 02:38:53 7 10 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett NM Senior 23-34 02:39:42 8 33 Helge Haugen Hordvik IL NM M35-39 02:40:20 9 14 Espen Hermans Sogndal IL Espen Hermans NM Senior 23-34 02:44:21 10 18 Thomas Asgautsen Spirit Friidrett NM Senior 23-34 02:44:31 11 31 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb NM M40-44 02:46:03 12 39 Ole Edvard Bjørnstad Mogutten IL NM M40-44 02:46:29 13 4 Frode Tjelta Sandnes IL NM M45-49 02:47:58 14 9 Ole Gorm Berg Lørenskog Friidrettslag NM M50-54 02:48:36 15 37 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrett NM M40-44 02:48:41



Vera Nystad kan juble over ny verdensrekord på maraton for kvinner over 75. (Foto: Anne Jenny Dvergsdal)



Vera ble jublet inn til mål. (Foto: Anne Jenny Dvergsdal)