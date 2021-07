- I dag er det ekstremt krevende å ta de rette veivalgene, og jeg gjorde nok ikke alt rett. Men uansett er jeg kjempefornøyd med sølv. Da tar jeg et steg opp etter 3 bronser på EM, sa Kasper Fosser etter målgang på dagens VM-sprint Terezin i Tsjekkia. Etter 3 sprintbronser på EM i mai, fulgte altså unggutten fra Heming opp under dagens VM innledning.Og det var ingen enkel oppgave i et meget komplekst område med vollgraver, tuneller og broer.

- Artig at vi også er en såpass pass ung gjeng på pallen i dag, fortsatte Fosser.

For det var Isac Von Krusenstierna fra Sverige som var kjappest mellom postene i dag, og kunne løpe inn til seier 7 sekunder foran Fosser. Sølvvinneren fra forrige VM-sprint i Latvia for tre år tilbake, Tim Robertsson, tok bronsen i dag. Med dagens medalje har Fosser full uttelling, og fem medaljer på fem forsøk i seniormesterskap hittil i karrieren og nå venter fire nye VM-øvelser på ham frem til VM avsluttes 9. juli. Men gullet mangler da han står med sølv på langdistanse fra VM i Østfold i 2019 og tre bronser fra årets EM i Sveits, samt dagens sølv på VM-sprint.



- På tirsdag, svarer Fosser kjapt på direkte spørsmål om når gullet kommer.

Han sikter da til mellomdistansen som avgjøres nettopp denne dagen, men han har glimtet i øyet. I en mer alvorlig tone fortsetter han:

- Jeg er veldig sugen på det gullet, og det kommer en langdistanse hvor jeg føler meg som favoritt.

Det er fredag om en liten uke. Før den tid venter først sprintstafetten i morgen. Her tok Norge bronse på EM, og der ligger nok listen også i morgen kveld i VM-byen Doksy.

Da skal Andrine Benjaminsen avslutte for det norske laget. Benjaminsen – som fikk med seg bronse (knockoutsprint) og 6. plass individuelt fra EM – i tillegg til den nevnte bronsen på sprintstafett – fra EM i mai. Hun ble i dag nummer 10:

- Jeg hadde ingen god følelse underveis. Det er ikke noe særlig å stå stille uten å se noen gode veivalg underveis på en VM-sprint, oppsummerte hun dagens innsats.

Med sin 10. plass var hun best av de norske dameløperne i en konkurranse hvor Tove Alexandersson vant og tok sitt 11.VM - gull. Det første på sprintdistansen.

Alexandersson vant foran Natalia Gemperle og Maja Alm.



Håvard Sandstad Eidsmo VM-debuterte med 12. plass. Gaute Hallan Steiwer ble nummer 13. Ingrid Lundanes og Victoria Hæstad Bjørnstad fikk med seg henholdsvis 24.- og 31. plass i sine respektive VM-debuter. Victoria Hæstad Bjørnstad løper på det norske sprintstafettlaget i morgen sammen med Audun Heimdal, Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen. Gaute Hallan Steiwer skal i ilden igjen når det handler om langdistanse på fredag, mens Håvard Sandstad Eidsmo og Ingrid Lundanes har gjort sin innsats under dette mesterskapet.

Kilde: Norsk orientering

