(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)

Tynset IF og Vingelen IL arrangerte tre trivelige løp, koronatilpasset med to kohorter fredag og tre kohorter lørdag og søndag. Nesten 1200 startende løper fordelt på tre løp.







Sprinten fredag gikk blant boliger, institusjoner, forretninger, idrettsanlegg og skoler. Underlaget var asfalt, grus og noe gress. Det var tre større eller mindre bygningsplasser i løpsområdet. Disse var skraverte på kartet og områdene inngjerdet. Det var kunstige sperringer for å gjøre løypene mer spennende. Der dette gjaldt sperring av gate var det merket med et skravert område på tvers av gata. Her var det vakter med gul vest som markerte sperringen. Der gjerder var forlenget, gjerdeåpninger stengt, eller det var sperre mellom to hus, var dette gjort fysisk med sperrebånd i terrenget. Løypene var fra 1,0 km til 2,7 km.

Resultater, kart og løyper fra sprinten





Lørdag og søndag var det mellomdistanseløp i Knappåsen ved Tolga. Her var terrenget på vestsiden av Bjøra preget av avsetninger etter isavsmelting med dødisgroper og eskere som gir dype groper og høye rygger. Vegetasjonen i dødisterrenget består i hovedsak av glissen furuskog med lite undervegetasjon. På østsiden av Bjøra rundt samlingsplass består terrenget av flate og mer diffuse partier med vegetasjon hovedsakelig bestående av bjørkeskog med noe undervegetasjon.Her fikk de løperne på de litt lengre løypene testet krevende kartlesing og stor høydeforskjeller i det varme været. Søndag kom det noen gode regndråper som dempet varmen.

Løypene lørdag og søndag var fra 1,0 km til 6,0 km

Resultater, kart og løyper fra lørdagens løp

Resultater, kart og løyper fra søndagens løp