– Endelig! Dette er stort, jublet Andrine Benjaminsen etter at hun hadde løpt inn til VM-sølv på mellomdistanse i det krevende terrenget i fjellområdene over Liberec i Tsjekkia i kveld.

Etter et solid kvalifiseringsløp på formiddagen, var løperen fra Lillomarka OL nest best i verden da medaljene skulle deles ut på kvelden:

– Jeg åpnet bra, men så bommet jeg på en TV-post.

Bommen satte ikke ut jenta som to sin første individuelle medalje internasjonalt med bronse på knockout sprint på EM i mai.

– Jeg klarte å «samle meg» til en skikkelig bra sisterunde, så totalen er veldig bra.

Såpass bra at det bare var «umulige» Tove Alexandersson som var bedre i dag.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg løser det så bra i et teknisk krevende terreng på mellomdistanse.



For Benjaminsen regner seg selv mer som en langdistanseløper. Men den distansen kommer først på fredag. Kamilla Steiwer var også lenge med i kampen om medaljene i dag, men dessverre ble hun «felt» av dårlig kontorarbeid:

– Akkurat nå er jeg veldig skuffet. Jeg gjorde en nybegynnerfeil ute i løypen. Jeg leste rett og slett feil på postbeskrivelsen på en post.. Da gikk det ett minutt, sa hun etter målgang.

Dermed forsvant også medaljen – til Simona Aebershold – som var to sekunder kjappere:



– Jeg slurver, og er skuffet over at jeg gjør en slik feil. Dermed blir ikke resultatet så bra som håpet. Og det kommer til å terge meg lenge. Synd, for jeg hadde bra ro og fin flyt tidlig i løpet.

Med ferdighetene og flyten fra dagens 4. plass, og et stafettlag sammen med sølvvinner Benjaminsen og lillesøster Marie Olaussen – som i dag VM-debuterte med 11. plass, kan det bli veldig bra under stafetten som venter på torsdag.

Under stafetten har nok også de norske gutta skumle hensikter, men i dag var det litt under pari for de norske fargene:

– Jeg bommer ett minutt to steder. Men løpet er bedre enn mye av det jeg har gjort tidligere i tilsvarende terreng. For det er ekstremt krevende både o-teknisk og løpsteknisk - med mye grønt og steinete bunn. Uansett må jeg si meg fornøyd med 5.plass i dette selskapet. Det er ingen hvem som helst jeg løper mot, og mellomdistanse er heller ikke min beste øvelse, oppsummerte Kasper Fosser. Med sin 5. plass var Fosser 2 sekunder og en plassering bedre enn Eskil Kinneberg:

– Det var et helt greit løp, selv om jeg - selvfølgelig - hadde håpet å prestere bedre, sa han.



Magne Dæhli fant aldri flyten, og endte til slutt på 28. plass i konkurransen som ble vunnet av Matthias Kyburz foran Gustav Bergman og Ruslan Glibov.

Olav Lundanes kom fint gjennom kvalifiseringen på formiddagen, men da det var finale kjente han for mye til skaden han har slitt med den siste tiden til at han klarte å fokusere på o-teknikken. Dermed fant han det best å bryte løpet.

I morgen er det hviledag på VM, før skogsstafettene venter på torsdag.

KIlde og bilde: Norsk orientering

Resultater:

Damer:

1 Alexandersson Tove

SWE 38:12 (1)

+00:00 2 Benjaminsen Andrine

NOR 40:33 (2)

+02:21 3 Aebersold Simona

SUI 41:33 (3)

+03:21 4 Steiwer Kamilla

NOR 41:35 (4)

+03:23 5 Hagstrom Sara

SWE 41:46 (5)

+03:34 6 Risby Lisa

SWE 42:10 (6)

+03:58

Øvrig norsk:

11 Olaussen Marie

NOR 44:37 (11)

+06:25

Herrer:

1 Kyburz Matthias

SUI 39:31 (1)

+00:00 2 Bergman Gustav

SWE 40:11 (2)

+00:40 3 Glibov Ruslan

UKR 40:18 (3)

+00:47 4 Basset Lucas

FRA 41:36 (4)

+02:05 5 Harlem Fosser Kasper

NOR 41:38 (5)

+02:07 6 Kinneberg Eskil

NOR 41:40 (6)

+02:09

Øvrige norske:

28 Daehli Magne

NOR 49:09 (28)

+09:38 brutt Lundanes Olav

NOR -