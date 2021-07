Ifølge NBC Sports skal verdensrekordholderen på 100 og 200 m løp 800 m i et markedsføringsarrangement tirsdag 13. juli.



34- åringen Usain Bolt, som nylig ble far til to tvillinger, la opp idrettskarrieren etter VM i London i 2017. Da hadde han tatt 8 OL-gull og 11 VM-gull. I London ble det imidlertid "kun" bronse på ham på 100 m. Foruten et liv som familiefar produserer han også for tiden musikk.



Usain Bolt hadde sitt siste mesterskap i VM i London 2017. Deretter la han opp. (Foto: Bjørn Johannessen)



Usain Bolt sin til nå beste tid på 800 m skal være 2:05, men da løp han ikke med piggsko. Selv har han tro på at det skal være mulig å løpe under to minutter om han bruker piggsko.



Verdensrekordene hans på 100 og 200 meter er på henholdsvis 9.58 og 19.19.



Det er bruktbilfirmaet CarMax som står bak arrangementet som går tirsdag 13. juli kl. 20:00 norsk tid.



Arrangementet streames live HER på arrangørens facebook-side.



Verdensrekorden på 800 m tilhører for øvrig David Rudisha fra Kenya og lyder 1:40,91 - satt i OL i London 2012.

Usain Bolt - alltid i sentrum for medienes oppmerksomhet. (Foto: Bjørn Johannessen)



