Sverige er gjerne kjent som prototypen på et sosialdemokrati der alle skal med. Men når det handler om uttak til OL, virker holdningen å være en helt annen - at så få som mulig skal med. Vi har tidligere skrevet om at flere svenske maratonløpere som var godt under OL-kravet, ble nekta Japan-tur av SOK.

Nå viser det seg at heller ikke Sveriges klart beste kvinnelige 800 m-løper, Lovisa Lindh, får OL-billett. Det vekker vrede både hos Lovisa sjøl og hos mange andre idrettskjennere. Hovedpersonen har satsa beinhardt for å komme tilbake etter langvarige skadeplager, og i år har det gått stadig fortere. Under Diamond League-stevnet i Stockholm sist søndag leverte hun sitt tredje sub 2-løp for året, og alt lå til rette for OL-plass.

Men nei. Den svenske OL-komiteen har laga seg et særsvensk kriterium som går ut på at de som tas ut til OL, skal være klare kandidater til å bli blant de åtte beste. Og det mente de at Lovisa Lindh ikke var. Dermed må ei kvinne som er ranka mye lavere enn Lindh få plassen hennes i stedet.



I et Instagram-innlegg beskriver Lindh skuffelsen slik.

"Det er hjerteskjærende å vite at jeg er god nok til å konkurrere i mitt andre OL, og at jeg er blitt invitert av World Atheltics til å delta, men at mitt eget land vil ikke la meg dra. Jeg har absolutt ingen forståelse for eller støtte til denne beslutningen. Jeg er flau og skjemmes over oppførselen deres, og det vil bli tøft å reise seg igjen etter dette vedtaket. Men uansett hvor mye hat jeg føler nå, er kjærligheten til idretten større og forhåpentligvis vil den vinne."

Lovisa Lindh får stor støtte fra mange. Hinderløperen Emil Blomberg som sjøl ble holdt på pinebenken i ukesvis av SOK, uttrykte det slik i et støttebrev til Lindh:

"Problemet ligger det absurde topp 8-kravet som vi som eneste land i verden bruker. Topp 8-kravet er dårlig for svensk idrett på alle nivå. Både for oss eliteutøvere som risikerer å miste våre drømmer og muligheten til å gjøre jobben vår og vise oss for sponsorer på verdens største scene slik at vi kan livnære oss på vår idrett. Men det er også dårlig for ungdommene våre som mister forbilder og kanskje gir opp drømmen for tidlig fordi oppgaven kjennes for overveldende ... Topp 8-kravet strider også mot alle de olympiske idealene. Det er motsetningen til det Coubertin tenkte at OL skulle handle om. Til tross for det har SOK mage til å sitere hans berømte ord på sin heimeside: "Det viktigste er ikke å vinne, men å delta". Alle en prater med fra andre land synes det hele er helt sinnsykt. Jeg skjemmes over å være svensk. Jeg skjemmes over at vi har latt det foregå så lenge. Men nå er det f** på tide å #bojkottatopp8."

Styrelederen og generalsekretæren i det svenske friidrettsforbundet, Johan Storåker og Stefan Olsson, er så oppgitt at de har skrevet brev til SOK. Der heter det blant annet.

"Svenske Friidrott anser at SOKs topp 8-perspektiv verken er rimelig eller vellykket. Vår oppfatning er at den idrettsutøveren som har klart de internasjonale kvalifiseringskravene både skal nomineres og gis mulighet til å delta."

Også NRKs friidrettskommentator Jann Post er klar i sin tale:

"Her synest eg at dei bommar stygt. Det verkar som SOK ikkje har noko forståing for friidrett i det heile teke. Ho er ein opplagt semifinaledeltakar i eit OL, som på ein draumedag kan lukte på ein finaleplass. Dersom heile verda skulle tenkt som Sverige, så ville OL mista sin sjarm totalt. Så eg synest det er ein håplaust dårleg avgjersle."



Omtrent den eneste som ikke støtter Lovisa Lindh, er Jann Posts sidekommentator, Vebjørn Rodal, som sier det slik til NRK:

"Ho er ikkje «ung og lovande» lenger og manglar heilt avsluttareigenskapar som er heilt avgjerande i meisterskap. Hadde ho vore mellom 18 og 20 år burde ho fått springe."

Rodal blir i et Facebook-innlegg kraftig imøtegått av Knut Jæger Hansen som blant annet har trent Ingvill Måkestad Bovim og Karoline Bjerkeli Grøvdal til nye høyder etter at de har fylt 30 år:

"Her bommer både SOK, som ikke skjønner at en løper som er ranket som nr. 22 i verden på en mellomdistanse kan komme til en finale og min gode venn og friidrettsekspert Vebjørn Rodahl ennå mer. Han skriver at hadde hun vært 20, burde hun vært tatt ut. Dette kunne vært riktig om vi snakket om en mannlig løper, men for kvinnelige løpere er hun i starten av sin beste periode. Dessverre er dette nok et eksempel på gamle menn som ikke vet bedre, men som sitter i posisjoner og enten bestemmer eller uttaler seg som eksperter."

Knut Jæger Hansen får støtte fra en annen norsk friidrettstrener, Gisle Ellingsen:

"SOK har utspilt sin rolle i svensk idrett. De er ikke til for idretten og utøverne. Dette er ekstremt dårlig idrettsledelse - for utøverne og for nasjonen."



Lovisa Lindh har mange ganger vist at hun har noe å gjøre i internasjonale felt, som her under Bislett Games i 2019. (Foto: Kjell Vigestad)