En som vi ikke er vant til å se løpe fort på 1500 m, var mannen på andreplass, Mohamed Katir, som satte spansk rekord med 3.28,76. Han løp forbi Jakob Ingebrigtsen med drøye 200 m igjen, og var bare 48 hundredeler bak Timothy Cheruiyot som vant på ny pers med med 3.28,28.

Sjøl om Jakob ble slått av to løpere, var han godt fornøyd med løpet sitt som var bare et drøyt halvsekund bak persen. Til NRK fortalte han følgende om opplevelsen:

– Det er kult at vi er en liten gjeng med utøvere som er på det høyeste nivået og som gang på gang kan pushe hverandre. Det ser vi i dag hvor vi er flere som løper under det som tidligere var en magisk grense – det er kult.

Underveis løp Jakob litt avventende og på andrerunden gav han ei lita luke til tetgruppa. Det forklarte han på følgende vis:

– Jeg har ikke fått gjort alt som jeg skulle ha gjort de siste to ukene, så det gjaldt å få jobba seg litt inn i løpet. Det er drøyt å kunne løpe såpass bra når jeg er så usikker på hvordan formen er, men det lover godt, sier Jakob som løp sin nest raskeste 1500 m noensinne.

Sjøl om tida til Filip Ingebrigtsen ble så bra som 3.32,23 måtte han se ni løpere foran seg i mål. På spørsmål fra NRK om hvilke svar løpet gav han, hadde Filip følgende utgreiing:

– Først og fremst at jeg er tilbake på et ganske høyt nivå. Jeg har litt lite 1500 m-fart i beina, så jeg finner ikke helt flyten, og på de siste 200 meterne så mangler jeg det lille overskuddet som skal til for å holde helt inn. Underveis måtte jeg jobbe litt for mye for å holde denne farten. Det er litt som forventa sjøl om en også håper at en skal være litt bedre. På den andre sida så må jeg være veldig fornøyd med de to løpene jeg har gjennomført. Jeg har fått gode svar og kan jobbe på videre mot OL. Det er aldri gøy å komme ut i rekka, men en må være litt realist også, og dette stod absolutt til forventningene – det kunne helt klart vært mye verre.

Stewart McSweyn var den fjerde som løp under 3.30 denne kvelden, og 3.29,51 var både pers og australsk rekord. Også han blir helt klart en mann å regne med i OL.

Om vi får se Timothy Cheruiyot der, er ennå uvisst. Etter løpet forklarte hovedpersonen at han per nå ikke har OL-plass, men at den endelige beslutningen vil bli tatt i løpet av uka. Med den formen han nå visste, vil det være rart om han ikke blir tatt ut.



1500 m menn



1 KEN CHERUIYOT Timothy 3:28.28 WL PB 3:30.48 3:28.41 2 ESP KATIR Mohamed 3:28.76 NR PB 3:33.62 3:33.62 3 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:29.25 SB 3:36.27 3:28.68 4 AUS McSWEYN Stewart 3:29.51 AR PB 3:31.57 3:30.51 5 KEN SIMOTWO Charles Cheboi 3:30.30 PB 3:33.02 3:32.59 6 POL LEWANDOWSKI Marcin 3:30.42 NR PB 3:35.57 3:31.46 7 ETH TEFERA Samuel 3:30.71 PB 3:32.52 3:31.39 8 FRA HABZ Azeddine 3:31.74 PB 3:34.68 3:34.68 9 ETH NBERET Melese 3:31.82 PB 3:33.55 3:33.55 10 NOR INGEBRIGTSEN Filip 3:32.23 SB 3:30.01 11 FRA MISCHLER Baptiste 3:32.42 PB 3:34.30 3:34.30 12 AUS EDWARDS Jye 3:33.23 PB 3:33.99 3:33.99 13 QAT MUSAB Adam Ali 3:35.57 3:32.41 3:32.41 DNF KEN SEIN Timothy



Mange imponerende løpsresultat

Diamond League-stevnet i Monaco bød som vanlig på en rekke strålende løpsresultat. Laura Muir viste storform og vant 800 meteren på 1.56,73 og ny pers. I OL skal hun løpe 1500 m, og der møter hun Faith Kipyegon som knuste både Sifan Hassan og den kenyanske rekorden på 1500 meteren i Monaco. Kipyegons vinnertid på 3.51,07 er den fjerde raskeste tida i verden gjennom alle tider.

På 3000 m hinder ble det dramatikk i både kvinne- og herreklassen. Amerikanske Emma Coburn var i ferd med å gå opp i teten da hun snublet i nest siste hinder og falt i vanngrava. Dermed ødela hun både seiersmuligheten og ei tid som kunne vært i nærheten av den amerikanske rekorden. Hyvin Kiyeng vant på 9.03,82, mens Coburn fikk kara seg på beina og fullførte som nummer fire med 9.09,02.

I herrenes hinderløp hadde rundetelleren en dårlig dag på jobben og ringte med bjella allerede da løperne hadde to runder igjen. De fleste i tetfeltet gikk i fella og spurta for seieren, bare for å høre at bjella ringte på nytt da de utslitte kom mot det de trodde var målstreken. Til slutt vant etiopiske Lamecha Girma på 8.07,75.

På 800 meteren for menn ble det satt stor fart på sisterunden, og Nigel Amos var den som stivna minst på slutten og vant på sterke 1.42,91. Vi tar også med at Karsten Warholm viste god form, dog ikke Bislett-klasse, og vant 400 m hekk greit på 47,08.





Faith Kipyegon seiler opp som den store favoritten til OL-gullet på 1500 m, sjøl om også Laura Muir viste god form på underdistanse i Monaco. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Alle resultat fra Monaco