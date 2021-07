- Det er en drøm som går i oppfyllelse å vinne dette gullet, smilte Kasper Fosser etter dagens langdistanse under VM i Tsjekkia.

Unggutten hadde da gitt en oppvisning i hvordan en skal orientere i det veivalgsintensive og krevende terrenget utenfor Stare Splavy:

- Jeg og (Matthias) Kyburz fikk rett og slett en leksjon i langdistanseorientering i dag, sa Magne Dæhli.

Dæhli ble løpt inn med 6 minutter av landslagskollega Fosser, og sammen med nevnte Matthias Kyburz – som startet mellom de to nordmennene – var det dette «firmaet» som gjorde jobben best ute i skogen i dag:

- Jeg har bare gjort en feil, men på slutten var jeg ekstremt sliten, sa Fosser om løpet hvor den nevnte trioen tok seg av medaljene.

Fosser vant altså med hele 3 minutter på Kyburz, med Magne Dæhli – på bronseplass – 6 minutter bak. ter 4 VM-sølv – 3 av dem tidligere denne uken – ble det altså gull på Fosser:

- Det er ikke mulig å beskrive denne følelsen jeg har nå. Det er dette jeg har jobbet i alle år jeg har satset på orientering, sa dagens mann i Tsjekkia.

- Han kommer fra en annen verden. Det er helt utrolig den måten han løper langdistanse, var kompliment servert av dagens bronsevinner, Magne Dæhli.

Gaute Steiwer fulgte opp med 10. plass etter et løp hvor han slet med å finne de gode veivalgene. Olav Lundanes tok seg rundt løypen med smerter på baksiden av låret hele veien:

- Det var vondt fra første steg. Men det er et for fint løp til at jeg ville gå glipp av det, sa langdistansekongen.

Etter 4 VM-gull på rad til Lundanes, var det i dag Fosser som var best. For Lundanes venter nå en lengre periode med rehabilitering.



I dameklassen var det umulige Tove Alexandersson som vant sitt 5 gull av 5 mulige denne uken. Natalia Gemperle ble nummer 2 og Simona Aebershold ble nummer 3.

For Andrine Benjaminsen ble det 4. plass:

- Fjerdeplass er surt, men det har vært tidenes sesong for meg - med medaljene på EM og VM - men i dag var det ikke noe bra løp, kommenterte hun.

- Jeg er ikke helt fornøyd med veivalgene mine i dag. I tillegg var jeg - selvfølgelig - sliten etter en lang VM uke, men jeg klarte å presse bra hele veien, fortsatte hun.

Marie Olaussen fulgte bra opp med en imponerende 7. plass i sin VM-debut på distansen:

- Jeg er fornøyd med gjennomføringen. Jeg har ikke gjort noen store feil, og er godt fornøyd, sa hun.

Victoria Hæstad Bjørnstad ble 27. kvinne i mål på den avsluttende VM-distansen.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer:

1 Harlem Fosser Kasper

NOR 95:55 (1)

+00:00 2 Kyburz Matthias

SUI 99:00 (2)

+03:05 3 Daehli Magne

NOR 101:53 (3)

+05:58 4 Hubmann Daniel

SUI 102:10 (4)

+06:15 5 Svensk Emil

SWE 103:08 (5)

+07:13 6 Hubmann Martin

SUI 103:54 (6)

+07:59

Øvrige norske:

10 Steiwer Gaute

NOR 107:43 (10)

+11:48 17 Lundanes Olav

NOR 109:34 (17)

+13:39

Damer:

1 Alexandersson Tove

SWE 77:11 (1)

+00:00 2 Gemperle Natalia

NEU 80:09 (2)

+02:58 3 Aebersold Simona

SUI 80:28 (3)

+03:17 4 Benjaminsen Andrine

NOR 82:56 (4)

+05:45 4 Risby Lisa

SWE 82:56 (4)

+05:45 6 Carter Davies Megan

GBR 84:53 (6)

+07:42

Øvrige norske: