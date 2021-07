Løpet var fulltegna og 166 deltakere stilte til start. Det var god stemning i sentrum, masse publikum, oppholdsvær og 17 grader i vannet. Alt lå til rette for et topp arrangement.

Frida Cronqvist vant dameklassen etter å ha kommer opp fra vannet på 9. plass. På sykkeletappen avanserte hun til 2. plass, før hun løp seg opp til seier. Julie Aspesletten tok andreplassen og Emilie Klev Bergheim ble nummer tre av totalt 39 startende.



Frida Cronqvist vant kvinnenes triatlon. (Foto: Arrangør)



I herreklassen ledet Petter Ellingsbø fra start til mål og vant med litt over tre minutter foran Endre Espedal. Kasper Danbolt ble nr 3.



Kasper Danholt (t.v) ble nummer tre, mens Petter Ellingsbø (t.h) vant Trollveggen Triatlon. (Foto: Arrangør)



Konkurransen ble arrangert for første gang i 2009 og består av 1200 meter svømming i havnebassenget i Åndalsnes sentrum, 34 km sykling med 750 høydemeter opp Trollstigen etterfulgt av 5,2 km løping med 750 nye høydemeter mot baksiden av Trollveggen og målgang i Stabbeskaret.





Starten har akkurat gått for Trollveggen Triathlon 2021. (Foto: Kjell Peder Gyldenskog)



Årets løp var fulltegnet, og tilskuerne hadde møtt opp i stort antall. (Foto: Kjell Peder Gyldenskog)



SE ALLE RESULTATER HER

SE FLERE BILDER PÅ ARRANGØRENS FACEBOOKSIDE