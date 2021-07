Risberget Rundt fortsetter utover sommeren. Den koronatilpassede versjonen tilbyr deltakerne å delta når det passer fram til 30. september, altså hele sommeren igjennom. Det er derfor godt håp om at deltakertallet på over 200 fra de siste to årene også kan nås denne sommeren. Foreløpig står arrangøren med vel 60 fullførte på 5 eller 10 km.







Det viktigste i Risberget Rundt er å delta, komme seg ut i de fine skogsløypene i Risberget. Starten er fra paviljongen på Kynnbrua og deltakerne kan melde inn sin deltakelse etter å ha gjennomført løypa. Vil man delta i klassen for tidtaking tar man tiden selv.

Så langt er fjorårsvinneren Lavrans Torsteinsen fra Oslo (bildet) raskest i herreklassen med 45,06 som han klarte i regnværet lørdag 10. Juli. Blant kvinnene er Guro Øsmundset fra Jessheim raskest så langt med 1.06,24. Men de som vil har altså hele sommeren på å slå disse tidene.



Trofaste veteraner





Blant deltakerne i løpet lørdag var veteranene Nils Hagen fra Hamar Skiklubb og Jarne Harry Holen fra Sørskogbygda som deltok for 38. gang. I regnværet valgte de begge 5 km denne gang og kom søkkvåte i mål. Det samme gjorde Jan Helge Grøtbekklien fra Trysil som også var blodig etter flere fall på sin 11 km.







Nils Hagen fra Hamar Skiklubb, til venstre, og Jarne Harry Holen fra Sørskogbygda deltok for 38. gang. (Foto: Erik Øsmundset)

Jan Helge Grøtbekklien fra Trysil var blodig i ansiktet da han kom inn fra sin 11 km for 37. gang. (Foto: Erik Øsmundset)

En annen veteran, Risberget IL's egen Oddbjørn Evensen løp 11 km på 1.02,00. Sprekt gjort av veteranen som fortsatt kan forflytte beina raskt. Nok en veteran, Kai Skjøthaug fra Flisa, løp på timen nøyaktig.

Veteranprat. Oddbjørn Evensen har fortsatt fart på beina, her i samtale med en annen Risberget-veteran, Torleif Bølla, som i år nøyde seg med fem km. (Foto: Erik Øsmundset)



Risberget Turforening ønsker fortsatt innmelding av deltakelse og ønsker alle god tur i de fine løypene i Risberget. Start og innkomst er ved paviljongen på Kynnbrua i Våler.