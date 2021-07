Kravet for å kvalifisere seg direkte til finalen, var en plass blant de 5 beste fra hvert heat. I tillegg gikk de 5 beste tidene videre.



Heat 1: Ina Halle Haugen og Mari Ruud

Ina kommer til mesterskapet med den beste tiden i feltet og 1. plass på rankingen, noe som naturlig nok gjør henne til en heat-favoritt i dette første heatet. Forøvrig rapporterte Kondis sin utsendte i Estland, Kjell Vigestad, at temperaturmåleren stod på 34 varmegrader rett i forkant av denne kvalifiseringsrunden.



Ut fra start la Ina seg i en fin andreposisjon, mens Mari tok plass midt i feltet. Første 1000 meter gikk på 3:14, og til et skjema på rundt 9:42. Etter denne første 1000-meterspasseringen, havnet Mari bak på halen. Ina og latviske Caune leder an i front, og så et øyeblikk ut til å ha fått et par meter ned til Thøgersen fra Danmark. Det var derimot lite å glede seg over, for de to metrene ble raskt tettet. Etter vel 1600 meter begynte Ruud åpenbart å slite, og måtte slippe resten av jentene. Farten tok seg noe opp på den andre kilometeren, som gikk på 3:11.



Starten har akkurat gått, og alt ser fint ut for de norske jentene. (Foto: Kjell Vigestad)



Etter 2000 meter var det nevnte Caune og tyske Merkel som lå fremst. Med to runder igjen var det 7 jenter igjen i feltet. Dette holdt seg til kun siste langside. Da kunne vi tydelig se at Ina slet med å holde følge. Inn i siste sving havnet hun nede på 6. plass, og det begynte å se vrient ut å kvalifisere seg direkte. Ut på oppløpet ble hun også tatt igjen av svenske Lundin, men en siste sluttspurt sørget for at Norge var foran Sverige. Det ble 6. plass i heatet for Ina Halle Haugen, på tiden 9:37,51. Med andre ord ville tidene fra neste heat avgjøre avansementet. Mari løp i mål til 8. plass på 9:57,64.



Vi er 350 meter ut i dagens øvelse, og de norske jentene er med. Ina Halle Haugen nesten helt framme, og Mari Ruud var også godt plassert her. (Foto: Kjell Vigestad)



Drøyt halvveis og Mari Ruud må begynne å slippe gruppa. Ina Halle Haugen ligger på andreplass enn så lenge. (Foto: Kjell Vigestad)



50 meter ut på den siste runden, og Ina må slippe de fremste jentene. (Foto: Kjell Vigestad)



Merkel, Thøgersen og Paluyan spurter om seieren uten innblanding av norske løpere. (Foto: Kjell Vigestad)



Ina spurter om 6.plassen mot svenske Nora Lundin. Den kampen tok hun hjem. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1046 PALUYAN Anastasiya Hviterussland 9:32,56 Q PB 2 1089 THØGERSEN Sofia Danmark 9:33,40 Q 3 1247 MERKEL Lisa Tyskland 9:33,50 4 1035 PENNEMAN Charlotte Belgia 9:35,57 5 1359 CAUNE Agate Latvia 9:36,00 Q PB 6 1407 HAUGEN Ina Halle Norge 9:37,51 q 7 1525 LUNDIN Nora Sverige 9:37,55 q 8 1417 RUUD Mari Norge 9:57,64 9 1425 BREZA Olimpia Polen 10:02,70 10 1457 SILVA Ana Portugal 10:13,43 1396 VAN DEN BERG Emmy Nederland DNF

Heat 2: Maren Halle Haugen

Så var det klart for Maren Halle Haugen. Søsteren til Ina. Starten gikk, og Maren la seg umiddelbart ned på sisteplass. Italienske Gradizzi tok ledelsen. Men, farten var lav innledningsvis. Etter den første runden tilsvarte hastigheten en sluttid på rundt 10:10. Utover på den første 1000-meteren økte derimot tempoet, nærmet seg således heat 1. Etter 1500 meter var det tydelig at Maren hadde det noe tungt. Hun ble nødt til å slippe 10-15 meter til de andre jentene på dette stadiet. Farten generelt var forøvrig fortsatt lav, og det begynte å se lyst ut for Ina fra det første heatet.



Ut på siste runde var det Keith fra Storbritannia som dro noe i fra. Hun holdt avstanden, og med en siste sluttspurt var hun 10 meter foran Vortmeier fra Tyskland. Mari Ruud løp i mål på 10:13,95. Men... tidene i dette heatet var såpass svake, at Ina Halle Haugen gikk videre på tid fra heat 1. Da blir det finale med én norsk jente lørdag kveld.



Heat nummer 2 med Maren Halle Haugen, som havnet på halen helt fra første stund i dag. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1196 KEITH Megan Storbritannia 9:35,77 Q 2 1267 VORTMEIER Anneke Tyskland 9:36,71 Q 3 1151 MONONEN Ilona Finland 9:37,45 Q 4 1254 PULTE Johanna Tyskland 9:37,95 Q 5 1511 HAZUCHOVA Liza Slovakia 9:38,75 Q 6 1337 GRADIZZI Silvia Italia 9:40,01 q PB 7 1429 HRYCYK Anna Polen 9:40,59 q 8 1052 PETROVA Yasna Bulgaria 9:52,26 q 9 1475 SAJN Liza Slovenia 9:55,37 10 1408 HAUGEN Maren Halle Norge 10:13,95 1535 SVENNBLAD Julia Sverige DNF

Diskusjon "på kammerset" etter løpet. Mor Gunhild og datteren Ina forsøker å finne ut hva som kan ha gått galt i dag. Det ble avansement til finalen, men formen var allikevel ikke som ønsket. (Foto: Kjell Vigestad)