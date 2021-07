De tre beste fra hvert av 800m-heatene ble direkte kvalifisert til lørdagens finale sammen med de to beste tidene av de øvrige. Også fredagens øvelser gikk i stekende sol fra en skyfri himmel i 30 varmegrader, noe som står i sterk kontrast til det de norske løperne er vant til under stevnene hjemme under ideelle forhold denn våren. Dog har den høye temperaturen ikke så mye å si på semifinalene på 800 m som under finalen på 5000 m for guttene senere på ettermiddagen.



Heat 1 - Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg

I første heat stilte det bare sju løpere på start da Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg la ut fra bane 8. Sveitsiske Audrey Werro med sterkest personlig rekord tok kommandoen fra start. Sigrid kom seg etter hvert i 4. posisjon på etter en litt drøy sving. Hun avanserte videre opp på 3. plass etter passering 400 m som gikk på drøye 65 sekunder.



Ranheim-jenta viste friske takter og jobbet seg videre opp på 2. plass før oppløpet. Den plassen greide hun greide å beholde og sikret finaleplassen med 16 hundredels margin. Den sveitsiske favoritten vant kontrollert på 2.08.54, 18 hundredeler foran den norske jenta.



En spent Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg med spesthopp rett før start. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater heat 1

Plass Navn Nasjon Tid 1 WERRO Audrey SUI 2:08.54 2 WAHLBERG Sigrid Bjørnsdatter NOR 2:08.72 3 KNIJNENBURG Anne NED 2:08.78 4 CHEROT Julia GBR 2:08.82 5 COLBOURN Eleanor GBR 2:09.13 6 NIJSSEN Annelies BEL 2:09.64 7 O'NEILL Maeve IRL 2:10.61 SADEK Veronika SLO DNS

Kraftfull start fra bane 8. (Foto: Kjell Vigestad)



Det ble en lang sving i bane 2 for Sigrid. (Foto: Kjell Vigestad)



Passering 400 m i fjerde posisjon. (Foto: Kjell Vigestad)



Det ble en durabelig kamp om de finaleplassene mellom fem løpere. (Foto: Kjell Vigestad)



Andreplassen er sikret! (Foto: Kjell Vigestad)

Heat 2 - Pernille Karlsen Antonsen

Med moderate tider i det første heatet kunne Pernille Karlsen Antonsen og de øvrige i andre semifinale håpe på at fem av de åtte kunne sikre seg finaleplass. Noe som også skulle vise seg å bli en realitet.







Starten for semifinale 2 med Pernille helt ytterst. (Foto: Kjell Vigestad) Vidar-løperen kom raskt inn til lista fra ytterste bane og holdt 4. plassen gjennom så og si hele løpet. Første runde fikk unna på rett over 60 sekunder, og feltet delte seg i to kvartetter ut på andre runde. På oppløpet kontrollerte Pernille at ingen truet bakfra og løp inn til 4. plass på 2.07.05. Med det hadde hun nesten to sekunders margin til den siste tida som viste seg god nok for å gå videre, nemlig 2.08.78. Ukrainske Svitlana Zhulzhyk vant heatet på dagens klart beste tid, 2.05.39.



Resultater heat 2:

Plass Navn Resultat 1 ZHULZHYK Svitlana UKR 2:05.39 2 DELIGIANNI Elli-Eutychia GRE 2:05.75 3 ROSAMILIA Valentina SUI 2:06.60 4 KARLSEN Pernille NOK 2:07.05 5 AMMANN Lea SUI 2:08.01 6 K. SZABÓ Gabriella HUN 2:08.99 7 GOMES Camila POR 2:09.79 8 MOSS Stephanie GBR 2:10.19

Pernille passerer halvveis på 4. plass. (Foto: Kjell Vigestad)



Pernille mot mål med en ukrainsk, gresk og sveitsisk løper foran seg. (Foto: Kjell Vigestad)



En meget fornøyd Pernille Karlsen Antonsen i mikssonen etter at det viste seg at tida holdt til finaleplass i massevis. (Foto: Kjell Vigestad)

To norske jenter videre til finalen som går lørdag kl 1615 norsk tid var langt over hva som var forventet. Imponerende løping i to ganske forskjellige løp, og i finalen blir det nok et løpsopplegg. Begge de norske har uansett overgått sine målsettinger for EM. For Sigrid var nok det bare en drøm på forhånd, mens Pernille har slitt med skader i oppkjøringa til sesongen og hadde nok også lørdagens scenario mer som en drøm enn en klar ambisjon.



