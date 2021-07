Med en noe bedre pers var det Siri Glittenberg som var den største norske favoritten på 10000 meter kappgang torsdag kveld. Også med bakgrunn i den gode prestasjonen hun stod for under Junior-NM i aigust i fjor, da hun på imponerende vis smadret mesterskapsrekorden med over ett minutt. Denne rekorden hadde tidligere tilhørt Maren Bekkestad, som var vårt andre norske håp denne torsdagskvelden i Estland.

Maren gjorde det også sterkt i august i fjor, og under UM i slutten av måneden vant hun 2000 meter.

Begge har vist solid form i år, og deres personlige rekorder ble satt i mai år. Siri med 49:10,25 og Maren med 49:46,47.

I U20-EM i Estland gikk det dessverre ikke som håpet for de norske jentene. Siri falt ganske raskt av teten og stabiliserte seg på 20. til 22. plass gjennom det meste av løpet. Hun passerte halvveis (5000 meter) på 25:11,50, og i mål ble sluttiden 52:02,30. Det holdt til en 23. plass.



Hele feltet samlet litt etter start. (Foto: Kjell Vigestad)



Maren var litt bedre plassert underveis gjennom løpet, og lå for det meste cirka midt i feltet. 5000 meter ble passert på 24:27,73, noe som tilsvarte en 17. plass. Dessverre ble det for mange advarsler for Maren denne kvelden, og konkurransen var over etter 6800 meter.

Vinner ble Yuliya Khalilova, som representerer nøytralt under EM. Hun vant på 46:14,21 som er årsbeste i Europa. Eliska Martinikova fra Tsjekkia ble nummer to og Maele Biré-Heslouis fra Frankrike ble nummer tre.





Øvelsens vinner - Yuliya Khalilova. (Foto: Kjell Vigestad)





