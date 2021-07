(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Raphamnsfjellet er som kjent verdens o-teknisk mest interessante snaufjell (eller noe sånt). Deltagelsen i Raphamnløpet eksploderte i 2013 med 70 deltagere takket være Heidalsviku, og lå siden på 80-100 løpere. Da vi var alene i 2018 ble det 50. Årets løp, som var det siste, samlet 95 løpere.

Slutter mens leken er god

Hvorfor må det være slutt? «Rett og slett fordi et mann- og kone-arrangement for opp til 100 løpere blir for sårbart når vi nå har passert hhv. 81 og 75 år. Det er for mange tråder å holde i når løpsdagen nærmer seg. Så det er best å slutte mens leken er god» (Kilde: PM til løpet)



En stor takk rettes til Berit og Jon Vegard for alle disse årene de har arrangert Raphamnløpet.



De beste i Raphamnløpet 16.07.2021: Arr.: Lillehammer OK Damer - kort løype Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Grete Berge Owren Freidig 41.47 2 Elle M. Melbye Heming Orientering 49.39 +7.52 3 Inger E. Vamnes Hamar OK 52.45 +10.58 Damer - mellomlang løype 1 Julie Mydland Helland Egersund OK 38.36 2 Marit Owren Nydalens SK 42.15 +3.39 3 Hege Solhjem Melhuus Melhus IL 43.45 +5.09 4 Pamela Åsten Nydalens SK 48.16 +9.40 5 Marit Mikkelsplass Nesbyen IL 50.11 +11.35 Herrer - kort løype 1 Arild Heggeset Freidig 40.14 2 Åsmund Larsen Hirsch Tyrving IL 41.09 +0.55 3 Olav Bakken Østmarka OK 42.17 +2.03 Herrer - mellomlang løype 1 Bjørn Idar Sætran IF Trauma 40.25 2 Geir Owren Freidig 41.40 +1.15 3 Terje Wikstrøm Ringsaker OK 43.10 +2.45 4 Dag Stenersen Nidarøst OK 44.34 +4.09 5 Helge Revhaug Ringerike OL 47.01 +6.36 6 Stein Arne Negård Vang OL 49.03 +8.38 Herrer lang løype 1 Thomas Natvig Årstad Halden SK 28.20 2 Magne Haga Raumar Orientering 30.40 +2.20 3 Lars Sandstad Skjeset Frol IL 32.25 +4.05 4 Kristen Mikkelsplass Nesbyen IL 33.01 +4.41 5 Nils Anders Niklasson Nydalens SK 36.07 +7.47 6 Dag Steinar Ragvin Bø OL 38.29 +10.09 7 Pål Gunnar Mikkelsplass Nesbyen IL 41.04 +12.44 8 Ole Kjell Langmyren Lillomarka OL 44.24 +16.04 9 Kenneth Mydland Egersund OK 45.03 +16.43 10 Arvid Mydland Egersund OK 46.24 +18.04 Damer lang løype 1 Ane Sofie Næss Bjørgul Halden SK 56.48 2 Tone Elisabeth Bakken Østmarka OK 1.01.14 +4.26 3 Ane Bjørnsgaard Lillehammer OK 1.06.37 +9.49 C-løype 1 Ruben Mydland Helland Egersund OK 1.03.15 2 Markus Mydland Helland Egersund OK 1.03.18 +0.03 3 Torun Larsen Hirsch Tyrving IL 1.48.23 +45.08



Alle resultater, kart og løyper