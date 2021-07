- Vi var veldig usikre på hva vi kunne forvente i år, sa løpsleder Tonny Mathiassen.

- Vi så at folk var veldig forsiktige med forhåndspåmeldinger og vi hadde faktisk bare 44 påmeldte tre timer før start. Men, det kom en jevn strøm av påmeldinger helt opp mot start, så alt i alt er vi veldig fornøyde.



Juniorenes år

I konkurranseklassen manglet de største profilene, men i deres fravær tok juniorene godt for seg, faktisk gikk de 6 første plassene til en junior, og vi må faktisk ned til 10. plass for å finne første seniorløper på herresiden og 6. plass for senior på kvinnesiden. Dette betyr ikke at nivået var noe lavere i år, vinnertiden i år på 22:13 er tredje raskeste tid totalt, kun slått av vinnerne de forrige årene, Finn Hågen Krogh (21:36) og Johan Nordeng (21:49).





Beste seniorløper. Øystein Skallebø fra Skjervøy IK. Sluttiden ble 27:49. (Foto: Arrangøren)



Tvillinger med futt i beina

Tvillingene Jardar og Vårin Olsen fra Alta IF trakk begge det lengste strået og vant henholdsvis herre- og dameklassen til tross for at begge to er juniorer. Det var begges første møte med Kraftløpet og de tok godt for seg. Vårin slo fjorårsvinner Silje Hansen med 16 sekunder og virket svært overrasket selv over resultatet.





De tre beste i herreklassen. F.v: henry Skjønsfjell fra Hammerfest (123) ble nummer 3. Jardar Olsen fra Alta IF (104) ble nummer 1, mens Emil Reite fra Hammerfest (115) ble nummer 3. (Foto: Arrangøren)





Dameklassens tre beste: F.v: Johanne Gjerstad fra Team Gjerstad (112) tok 3. plass. Vårin Olsen fra Alta IF (103) tok 1. plass. Silje Hansen fra Fristelsen Bakeri (119) tok 2. plass. (Foto: Arrangøren)



En god tradisjon

Det var ikke bare konkurranseløpere i aksjon. Nede ved grendehuset ble det løpt barneløp i to klasser, en klasse for de under 10 år med lengde på 600 meter. Og en klasse for de over 10 år på 1200 meter, denne klassen ble vunnet av Sigrun Gjerstad Sundet på tiden 5.07. Totalt 36 barn var i aksjon, og både løpsgleden og humøret var på topp. Det ble også arrangert en mosjonsklasse, her møtte det opp 34 løpere som i sitt eget tempo kom seg opp til mål.



Det var full fart i Barneløpet. (Foto: Arrangøren)



Dette er tredje året på rad Kraftløpet arrangeres, arrangementet er i utgangspunktet et løp som avholdes i forbindelse med Verdde-uka i Kvænangen, men i år som i fjor ble denne avlyst. Burfjord IL som arrangerer løpet mener det var svært viktig å gjennomføre løpet og på den måte være med å bygge en god tradisjon. Et av trekkplastrene er nok uten tvil pengepremien som trekkes på startnummer, 7500 kroner går til en tilfeldig deltaker. I år var det junioren Emil Reite som stakk av med premien.



