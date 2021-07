Så var vi kommet frem til den siste dagen i U20-EM for denne gangen. Vi har hatt noen flotte opplevelser på idrettsbanen, og i går kveld fikk vi også en medalje, da Ina Halle Haugen løp inn til 3. plass på 3000-meteren. Søndag ettermiddag var det definitivt også øvelser å glede seg til, og først ut var Ole Jakob Solbu, som løp 800-meterfinale.



Lørdag kvalifiserte han seg etter en sterk prestasjon i semifinalen. Han var kald som en fisk, da han lå langt bak hele første runden, og også ut på siste langside. Og i stedet for å forsere sine konkurrenter der det gikk rett frem og der veien var kortest rundt, valgte han svingen. Det så dristig ut, men i følge Solbu selv, så hadde han full kontroll og full tillit til egen spurt. Og jammen hadde han grunn til det. Du kan lese lørdagens artikkel her.



Finale - 800 meter

Det har regnet i Estland i dag, men til denne øvelsen var det blitt opphold igjen, og solen tittet fram rundt en sky. Vår mann Ole Jakob Solbu viste to tomler opp og så kampklar ut på startstreken. Pang! Starten gikk, og farten gjennom første sving var solid. Første 200 meter gikk til en sluttid på rundt 1:44. Solbu ble liggende nest bakerst i feltet ut av svingen og bortover den første langsiden. De to sterke polske løperne, favoritten Róznicki og Lewalski, la seg midt i feltet. I tet løp Meziane fra Frankrike.



Starten går. Solbu i bane 5. (Foto: Kjell Vigestad)



Til passering halvveis forsøkte Solbu å avansere litt, men det lyktes ikke enda. Han ble liggende i andre posisjon gjennom første sving ut på den siste runden. Lewalski var på dette tidspunktet nest sist, og det så vanskelig ut for ham akkurat der. Så prøvde Solbu seg igjen. Han måtte ut i bane 3 for å runde britiske Howells. Det samme måtte Lewalski, som nå hadde fått opp farten fra posisjonen sin bakerst i feltet.



Én runde passeres - Én runde igjen. (Foto: Kjell Vigestad)



Fartsøkning hadde også Roznicki sørget for framme i tet. Han fosset forbi ledende Meziani, og løp først inn i siste sving. Og for en fart han fikk opp der. Han fikk 10 meter omtrent før 10 meter var løpt. Solbu forsøkte å avansere i svingen igjen, og lyktes delvis med det. Ut på oppløpet derimot, ble det vanskelig å ta igjen franske Meziane. Róznicki var for lengst dratt avgårde mot gullet, og som om ikke det var nok, så kom den andre polske løperen opp og snappet sølvmedaljen. Meziane holdt ut imponerende, og dermed ble det fjerdeplass for Solbu.



Men, du verden! Solbu har fått vist mye i dette mesterskapet, og det er liten tvil om at vi har mye gøy i vente fra den kanten.



Róznicki fra Polen vinner suverent. Bak ham er det svært tett om de andre topp-plasseringene. (Foto: Kjell Vigestad)



Ole Jakob Solbu etter løpet. Utladet, men ga alt! (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Navn Nasjon Tid 1 RÓZNICKI Krzysztof Polen 1:47,44 2 LEWALSKI Kacper Polen 1:48,50 3 MEZIANE Yanis Frankrike 1:48,56 4 SOLBU Ole Jakob Norge 1:48,68 5 HOWELLS Daniel Storbritannia 1:49,41 6 ARAS Mevlüt Tyrkia 1:49,78 7 MARQUES DE ANDRADE Thomas Frankrike 1:50,13 8 JOHNSON Henry Storbritannia 1:58,69