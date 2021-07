Sifan Hassan har nok fått en del mennesker til å rynke på pannen, med sine uttalelser om at hun skal forsøke seg på hele tre distanser i OL. Mange husker kanskje at hun ble den første utøveren som tok dobbelt gull i VM i Doha 2019, da hun først vant 10000-meteren og deretter 1500-meteren. I årets OL, skal hun gå for trippelen - 1500 meter, 5000 meter og 10000 meter.

28 år gamle Sifan Hassan er født i Etiopia, men er nå nederlandsk statsborger siden 2013. Hun flyktet fra Etiopia som 15 år gammel, i 2008.

Da hun løp inn til gullene i Doha, så skjedde det under svært vanskelige omstendigheter. Treneren hennes Alberto Salazar, ble utestengt i fire år for blant annet å ha drevet handel av steoridhormonet testosteron. Nyheten kom midt under verdensmesterskapet, og var selvfølgelig en stor utfordring for Hassan, som allikevel løp inn til gullet på 1500.

Hassan selv forteller nå at hun taklet presset og leverte til gull den gangen, til tross for at forstyrrelsene rundt var enorme. Slik vil det ikke være i Tokyo, sier hun.



Kan hun klare trippelen i OL?

At hun nå går for gull i tre øvelser, vil nok få mange til å tenke på Emil Zatopek fra Tsjekkia (Tsjekkoslovakia), som tok gull på tre distanser i Helsingfors-OL i 1952 (5000m, 10000m og maraton).

For Hassan blir det en tøff kabal å få opp, og spesielt 2. august, vil bli krevende. Da skal hun først løpe kvalifisering på 1500 meter på morningen, før hun skal løpe finalen på 5000 meter på kvelden. Videre skal hun forsøke å komme seg gjennom semifinalen på 1500 meter to dager senere (4. august), og deretter eventuelt løpe finalen den 6. august. Kanskje har hun allerede to gull i lomma på dette stadiet - men hun bør også fortsatt ha gode bein, for finalen på 10000 meter går dagen etter. Altså 7. august.



Hassan møter god motstand

Én ting er sikkert, hun skal få kamp om gullet. På 1500 meter møter hun blant andre Faith Kipyegon fra Kenya, som slo Hassan relativt komfortabelt under Diamond League i Monaco for bare noen uker siden. På 10000 meter står etiopiske Letesenbet Gidey fra Etiopia på startstreken. Hun kom på andreplass bak Hassan i Doha i 2019, men slo Hassans helt ferske verdensrekord på distansen, nå i sommer.

Det pskologiske spillet er i hvert fall i gang. Hassan uttaer at hun helt klart er i sin beste form noen gang. Hun sier også at «Hvis du kunne lese tankene min akkurat nå, så ville du tro jeg var gal».

PS! Vår egen Karoline Bjerkeli Grøvdal løper også 5000 meter og 10000 meter.

