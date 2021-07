Aftermovie Vetten Opp 2021 (Video: Vetten Opp)



God deltakelse i tåka

Vetten Opp ble etter to års opphold igjen arrangert, til tross for middels gode værforhold og en noe utfordrende smittesituasjon i Vesterålen. Totalt var det 159 påmeldte, og totalt 77 av disse fullførte konkurranseklassen. På grunn av siste ukes smitteutbrudd utgikk tilbud som kafé, dusj og garderober. Allikevel møtte overaskende mange opp til motbakkeløp i tåkete forhold, og fikk delta på et etterlengtet idrettsarrangement. Årets løype gikk i en ny trasé som ga en noe flatere løypeprofil med sine 4,5 km og 434 høydemeter, samtidig tillot den deltakerne å holde god avstand til hverandre og tilskuere.



Ordfører Sture Pedersen heier på løperne i konkurranseklassene etter å ha gjennomført oppturen i hjemkommunen i mosjonsklassen. (Foto: Vetten Opp)

Langrennsløpere i fokus

Pallen i herreklassen ble dominert av langrennsløpere, der Mikkel Arntsen (Sortland & omegn skiklubb) vant foran Johan Nordeng (Alsvåg IL) og Torgeir Hovland (Team Engcon). I kvinneklassen vant Tine Alfstad Olsen fra Nesttun foran Hanne Ellingsen (Tromsø løpeklubb) og Beate Næss fra Hønefoss. Vinnertidene står begge som nåværende løyperekorder ettersom løypa var ny av året, og det noteres at tidene ble satt på gjørmete og tidvis glatte forhold.





Bjørn Dæhlie gjorde unna motbakkeløpet i sin nye hjemkommune godt under halvtimen. (Foto: Vetten Opp)



Selv om det ikke ble deltakerrekord i år var oppslutningen over all forventning, med tanke på været og at halve Vesterålen sitter i karantene. Oppsummert er både deltakere og arrangør strålende fornøyd med gjennomføringen, og ser fram til neste års motbakkeløp!





Fornøyd arrangør i målområdet (Foto: Vetten Opp)



De beste i Vetten Opp 24.07.2021: Kvinner (24 deltakere): Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Tine Alfstad Olsen NESTTUN K15-16 26:27 +0:00 2 Hanne Ellingsen Tromsø Løpeklubb K20-29 30:57 +4:30 3 Beate.kyung Næss HØNEFOSS K30-39 32:27 +6:00 4 Anette KJELLBERGVIK Kvaløysletta Skilag K20-29 32:41 +6:14 5 Marie Otelie Line Sandnes IL K20-29 34:01 +7:34 6 Maren Haug Gvein Team Møysalen K20-29 34:10 +7:43 7 Vilde Alfstad Olsen NESTTUN K17-19 36:27 +10:00 8 Siri Krey Mathiesen Viking FK K15-16 37:11 +10:44 9 Eirin Skaftun Monstermandag IL K30-39 39:45 +13:18 10 Christin Løkke Tingvoll IL K50-59 39:58 +13:31 Menn (53 deltakere): 1 Mikkel Arntsen Sortland og Omegn Skiklubb M20-29 24:21 +0:00 2 Johan Nordeng Alsvåg IL M17-19 25:34 +1:13 3 Torgeir Sulen HOVLAND Team Engcon M20-29 25:50 +1:29 4 Sindre Torbergsen Medkila SL / Medkila Skilag M20-29 26:21 +2:00 5 Einar Henjum HALSNES Monstermandag IL M20-29 27:24 +3:03 6 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb M17-19 27:48 +3:27 7 Christoph GASCHE SC Obergoms M30-39 27:49 +3:28 8 Hermann Bruun Bøler IF Friidrett M50-59 28:32 +4:11 9 Robin Larsen Vesterålen Løparlag M40-49 28:43 +4:22 10 Håvard Gjerstad Stålbrott IL M30-39 28:52 +4:31 11 Rune Tjønsø Sigerfjord Boccialag M30-39 29:04 +4:43 12 Bjørn Dæhlie BØ I VESTERÅLEN M50-59 29:05 +4:44 13 Henrik Hoven Monstermandag M20-29 29:12 +4:51 14 Sondre Halvor Lange Sortland & Omegn Skiklubb M20-29 29:33 +5:12 15 Jon-Einar K. Pedersen BØ I VESTERÅLEN M20-29 30:23 +6:02 16 Kim Nordeng Alsvåg IL M40-49 30:40 +6:19 17 Brigt Rødli MELBU M50-59 30:44 +6:23 18 Magnus Førre Team Trond M30-39 30:54 +6:33 19 Sigurd Strand-Ditlevsen BØ I VESTERÅLEN M13-14 31:07 +6:46 20 Emil Gjertsen Sortland & Omegn Skiklubb M17-19 31:36 +7:15

