Vidar-løperen fra Molde har slitt med skader i flere år, men er i gang igjen og tar landeveisløp som god trening fremover.

Folkeløpet med Øyvind Kvernen og Hverdagstreneren ble lørdag arrangert for 50 deltakere på 10 og 21 kilometer, pluss barneløp og barneritt i Batnfjord. Fire unge utøvere la ut i tet på den gamle veien langs Gjemnesstranda.

- Jeg ble jo nærmest hare for gutta bortover, sier 24-åringen Live Solemdal. Hun har vært en av de mest lovende utøverne i landet, men slitt med skader.

- Prøvde å dra opp i teten etter hvert, men da kom hun bare frem og la seg foran for å holde farten oppe, forklarer Jørgen. 25-åringen har gått på skole i Trondheim de siste fire årene, og flytter til Oslo for å jobbe i Norconsult etter sommeren.

Han og noen venner i Sunndal kommune har startet klubben Tjuvstigen kappspringarlag for moro skyld. Tjuvstigen er en vei opp til Hovsnebba, og de har en uformell klubb med egne drakter når de stiller opp på løp.

Vil til NM

- Fin løype selv om den ikke er helt flat. Da vi nærmet oss målet, økte jeg farten og fikk en luke. Tiden er omtrent rundt pers, sier Jørgen som vant med 34,40.

Han har tenkt å løpe en halvmaraton senere i år, men tar løpingen mest som en fin hobby og stiller opp når han kan.

For Live Solemdal har det vært en lang vei etter flere år med skader og problemer. Nå løper hun for å trene seg frem til NM og 5000 meter.

- Men det er god trening å stille på et slikt løp som dette, sier løperen.

Det var 34 deltakere i aksjon på 10 kilometer og 16 på halvmaraton i den nye løypa fra Batnfjord stadion langs fjorden.

Arrangøren skulle gjerne hatt med enda flere i det nye løpet.

- Bra med de som stilte opp, men det kan være vanskelig å få med mengden midt på sommeren når det er ferie, sier Øyvind Kvernen. Han tenker dette som en fast tradisjon, men vurderer tidspunktet.

Fjelltopper i 24 timer

En av de som koste seg er en gammel landeveistraver.

- Det er moro å løpe, selv om det ikke går så raskt som før, sier Bernt Solberg. Han var helt i teten på mange løp i senioralder, og håpet på å komme under 50 minutter på 10 kilometer. Med 47 minutt kom han godt under forventning.

Erlend Ormbostad vant halvmaraton på 1,20.55. Litt bak kom Fredrik Bru fra Norodd som har en takk for hjelpen.

- Må takke svigermor for at hun var barnevakt slik at jeg kunne løpe, sier legen i Kristiansund.

Espen Avset Fredriksen fra Averøy løpeklubb kom ned fra sine mange fjellturer for å teste persen på halvmaraton.

- Jeg måtte stoppe flere ganger å massere hamstringen som jeg sliter med på vei. Men ellers gikk det fint, sier Espen.

Dette blir nærmest som en oppvarming for hardhausen som natt til mandag legger i vei på alle 7 kongetopper i Romsdalen på ett døgn. Dette gjør han sammen med sin bror Eirik og kompisen Jan Roger Hagen.

- At jeg løp her i dag skaper ingen problem for å løpe sakte tempo i fjellet, sier Espen.





Her går starten på 10 kilometer med 34 deltakere.



Etter få kilometer ble Live Solemdal og Jørgen Vevang liggende alene i front, med Live som mest hare.



Den tidligere Molde-spilleren Erlend Ormbostad løp halvmaraton og vant.



Espen Avset Fredriksen ble nummer 3 på halvmaraton, og skal nå løpe i 24 timer alle 7 kongetopper i Romsdalen med kompiser.



Linus Engdahl kom inn som nummer 4 på 10 kilometer.



Fredrik Bru fikk hjelp med barnepass fra svigermor mens han løp inn til andreplass på halvmaraton.



På lang rekke løp de langs veien ved Batnfjord i Gjemnes kommune.



Bernt Solvik synes det fortsatt er gøy å delta på landeveisløp.



Resultater Folkeløpet 2021