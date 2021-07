Therese Falk, som nå løper for Hareid IL, elsker å løpe 24-timersløp, og gjerne 3-4 hvert år. Denne helgen har hun vært på Sverigebesøk, på Södermalms IP i Skövde der SM 24-timmars ble arrangert lørdag og søndag. Hun kunne ikke bli svensk mester, men hun kunne jo bli vinner - og det ble hun.

I det varme været holdt hun lenge tempo for nordisk rekord, en rekord hun selv satte i Stjørdal i september med fantastiske 251,452 km, men selv om hun ikke løp like langt ble det et nytt fantastisk løp av Therese - med 242,810 km og med god margin hennes nest lengste distanse på 24-tmersløp.





Suveren på 24-timers, igjen! (Foto: Daniel Westergren)



Det er veldig synd at de internasjonale mesterskapene i fjor og i år har blitt avlyst, for Therese har vært i medaljeform. Det er bare å håpe at hun klarer å bevare formen til neste års mesterskap der hun vil være en av favorittene til gull.

Den eneste kvinneløperen på start som kunne utfordret Therese var Maria Jansson, europamester 2015 og 2016 som også hadde den nordiske rekorden (250,647 km) til Therese slo den i fjor. Men, en plage i den ene benet (nerve entrapment which affected the function in my right leg) gjorde at Maria måtte stå av etter 4 timer.

Etter løpet skriver Maria bl.a. dette på facebook: - Jeg fikk se @ theresefalk8 knuse hele feltet og løpe +243 km 🥰 så stolt over å kalle henne min venn! 💪





- 242,81 kilometer. Det ser lett ut på bildet som Maria Jansson har tatt. I perioder var det det også. De siste 7 timene gravde jeg dypt i kjelleren. Dette er nok det sterkeste jeg har gjort. Ikke resultatmessig, for jeg har løpt lenger. Men med tanke på omstendighetene, varmen og livet ellers er dette det dypeste jeg har gravd og kommet opp igjen sånn nogenlunde inntakt. Og hvem vet, kanskje blir jeg litt sterkere av det? Kan hende, og mest sannsynlig, kommer livet til å gå sin vante gang - og jeg kommer til å fortsette være som jeg er. Uansett sprang jeg skikkelig bra!



Therese under et intervju før start. (Foto: Daniel Westergren)

Se to videoer med Therese lenger ned.



Best av de 18 andre kvinnene, og dermed svensk mester ble Elin Hartelius med 210,050 km, mens best av 48 herreløpere og svensk mester ble Öster Bill med 222,480 km. Alle ble altså utklasset av Therese.

Frank Løke var også med, men sto av etter 18 timer med 138,540 km. Det kan vel hende han fortsatt er sliten etter Mt Everest-bestigningen tidligere i sommer.



Topp 3 kvinner:

1 24HK K45 Falk Therese Haried IL, Noway 1975 242,81 km 2 24HK K35 Hartelius Elin IF Kville 1982 210,05 km 3 24HK K50 Johanson Annika Sweden Runners IF 1969 178,91 km

Topp 3 menn:

1 24HM Msen Öster Bill Karlshamn SK 1995 222,48 km 2 24HM M40 Olofsson Erik IF Mantra sport 1979 216,70 km 3 24HM M35 Halalkic Emir IF Kville 1983 208,39 km



ALLE RESULTATER

SM 24-timmars på facebook





Kristin Aastad vant 12-timers i Skövde. På bildet løper hun 24-timers på Bislett i november 2019. (Foto: Kjell Vigestad)

Kristin Aastad utklasset alle på 12-timmars

Også Kristin Aastad (Team Action Frank) utklassset sine kvinnelige og mannlige konkurrenter, på 12-timersløpet. Med 121,940 km holdt hun ganske lik snittfart som Therese - men på halve distansen, og suverent foran svenskene.

1 12HK Ksen Aastad Kristin Norway 1994 121,94 km

Fra premieutdelingen med Therese Falk som totalvinner (Foto: Daniel Westergren):

Therese intervjues før start (Foto: Daniel Westergren):