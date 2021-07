For Live Solheimdal var tida pers med over 11 sekunder. Den gamle var på 9.41,54 og skrev seg helt tilbake til 2015. Da var hun bare 18 år gammel, og det gjorde nok at det smakte ekstra godt med denne forbedringen seks år seinere. På Facebook skrev hun etter løpet.

"Løp kontrollert inn til 9.30 og seier i går på 3000 m under Sommerstevnet i Trondheim med joggesko! (Adizero adios, haha). Kjente jeg hadde mer å gå på underveis i hele løpet. Litt av en prosess å oppleve oppturer og nedturer som idrettsutøver, men så gøy når ting løsner litt igjen!"

På spørsmål fra Kondis om hva som er planene for høstsesongen, svarer hun:

– Jeg tenker å løpe Rekordløpet søndag 1. august og kanskje 3000 m på Jessheim. Og NM 5000 m. Så blir det sikkert mer også utover, men må ta det litt som det kommer.

På Øya stadion i Trondheim bidro Hanne Mjøen Maridal til å holde farten oppe i store deler av løpet. Tida hennes ble 9.33,47 som er drøye 4 sekunder bak persen som hun satte på Åpningsstevnet på samme bane i vår. Unge Lisa Sæther Verdenius, født i 2007, ble nummer tre på 11.36,31. Bare seks norske jenter har løpt fortere i 14-årsklassen hittil i år.

I herreklassen var det seks løpere som klarte ei tid under 8.30. I teten spurta Mathias Flak ned Trond Ørjan Eide og vant med 39 hundredeler. I likhet med Flak var også Eide bare marginalt bak sin egen pers. 18 år gamle Tord Franke Ulset ser ut til å være i fin framgang og forbedra persen sin fra 8.30,83 til 8.25,63 og ble nummer fem.

Hele 25 menn fullførte 3000 meteren, fordelt på to heat. Det var også 100 og 600 m på programmet, og på 600 m satte Kjetil Brenna Gagnås banerekord med 1.19,30. Magnar Fossbakken Lundberg fulgte like bak med 1.19.76. Det er femte og sjette beste tida i Norge så langt i år.





Mathias Flak var mindre enn 2 sekunder bak persen da han vant 3000 meteren på 8.12,27. (Foto: Ola Sakshaug)



3000 m kvinner 1 Live Solheimdal 1996 SK Vidar 9.30,08 1 2 Hanne Mjøen Maridal 1996 Strindheim IL 9.33,47 2 3 Lisa Sæther Verdenius 2007 Tolga IL 11.36,61 3 Ingrid Wollan Benum 2007 Byåsen IL DNS Marie Wollan Benum 2006 Byåsen IL DNS 3000 m menn A 1 Mathias Flak 1999 Steinkjer FIK 8.12,27 1 2 Trond Ørjan Eide 1990 Svorkmo NOI 8.12,66 2 3 Håvard Sandstad Eidsmo 1998 Freidig 8.16,57 3 4 Ånung Viken 1993 Vollan IK 8.22,65 4 5 Tord Franke Ulset 2003 Selsbakk IF 8.25,63 5 6 Sverre Solligård 1991 Svorkmo NOI 8.28,32 6 7 Vegard Warnes 2003 Svorkmo NOI 8.42,14 7 8 Øyvind Ytterhus utengen 1989 Bratsberg IL 8.42,25 8 9 Henrik Marius Laukli 2001 Strindheim IL 8.43,59 9 10 Lars Svorkdal 2005 Svorkmo NOI 8.44,92 10 11 Trygve J. H. Tegnander 2001 Ranheim IL 8.44,99 11 12 August Lunde 2003 Strindheim IL 8.51,35 12 13 Håvard Tømmerdal 1994 NTNUI 8.56,02 13 Trond Einar Moen Pedersli 1994 Strindheim IL DNF Alexander Kirkeberg 1996 Namdal Løpeklubb DNF 3000 m menn B 1 Ådne Norland 1995 Vollan IK 9.10,58 1 2 Markus Hauge-Espelien 1986 Rindal IL 9.13,31 2 3 Tølløv Lyngstad 1996 Rindal IL 9.14,77 3 4 Lars Horten Jordet 2005 Ren-Eng 9.26,08 4 5 Even Andreas Hansen 1996 Steinkjer FIK 9.30,46 5 6 Olav Fugelsøy 2006 Rindal IL 9.38,70 6 7 Jo Trønsdal Bævre 1993 Rindal IL 9.43,23 7 8 Theodor Botten 2005 Tverlandet IL 9.55,94 8 9 Richard Williamson 1984 Hommelvik IL 9.58,49 9 10 Tore Gerhardsen 1978 TDM 11.38,65 10 11 John Johnsen 1980 11.57,14 11 12 Alvin Le 2008 Byåsen IL 13.08,16 12



