Med ca. 1500 påmeldte deltakere mot en rekord på rundt 2700 er Etape Bornholm tilbake med en nesten normal utgave. Vanligvis deltar over 100 norske løpere, mens det i år er med drøye 20. I motsetning til normalen er det i år ikke noen egen eliteklasse – uten at det skal ta æren bort fra de som får en fremskutt plassering.



Foreløpig ligger det an til norsk seier i sammendraget i herreklassen, ved Even Bentzen Løvås. Han vant den 10 km lange åpningsdistansen på 32.35, drøye halvminuttet foran svenske Anton Rehn på andreplass. Sjøl om Even måtte nøye seg med sjuendeplass på andreetappen og tredjeplass på tredjeetappen, leder han likevel med 13 sekunder i sammendraget.



På spørsmål fra Kondis om hvordan han vurderer sjansene for å stikke av med sammenlagtseieren, svarer Bentzen Løvås slik:



– Det ser helt åpent ut. De to som ligger tettest på meg i sammendraget har hatt to veldig gode dager nå. Kveldens etappe opp "hammeren" går opp og ned hele etappen og avslutter med en 500 meters bakke med godt over 10 prosent stigning i snitt. Mye vil antakelig avgjøres der. Etappen i morgen er noe mer forutsigbar med en flat 10 kilometer.



– Hvordan er kropp og motivasjon etter tre tøffe løp tre dager på rad?

– Etappeløpet har allerede gått over all forventning for min del, så alt herfra må jeg bare se på som en bonus. Det å få en etappeseier mandag var fantastisk. Nå handler det om å holde best mulig å få høyest mulig kvalitet på de to løpene som gjenstår så får resultatet bli som det blir.



– Har du vært med noe lignende løp før?

– Jeg var med på Etape Bornholm i 2019 også. Fikk en god opplevelse da, men det er godt å se at jeg har hevet nivået mitt noe siden den gang.



– Hva vil du si er det kjekkeste med Etape Bornholm?

– Det er et utrolig profesjonelt og godt arrangert løp. Alt fungerer plettfritt, og det er svært god stemning blant både løpere, frivillige og publikum. Det er helt tydelig at hele øya stiller opp om arrangementet. I tillegg får man gode treningsøkter som det er umulig å simulere på trening hjemme. Normalt skal det også bidra til enda bedre form når høstens løp i Norge kommer, forteller mannen som i skrivende stund leder sammenlagt.



Beste norske kvinne i sammendraget er Katrine Park som ligger på en 17. plass, 18 minutter bak tyske Susanne Hahn som leder.



Katrine Park er beste norske kvinne i sammendraget med en 17. plass. Her spurter hun mot mål på tredjeetappen. (Foto: arrangøren)



Svein Arne Sølvberg har en klar ledelse i klasse 70-74 år etter å ha vunnet to av tre etapper så langt. Han la ut følgende rapport på Facebook før onsdagens etappe:

"Det løpet jeg liker minst av de 5 løpene som inngår i Etape Bornholm er løpet på Dueodde som gikk i går kveld kl 1800. Det er et 5,8 km langt løp som går hovedsakelig i sand og i løse sanddyner. Til min store overraskelse gikk løpet mye bedre enn jeg fryktet. Løp nesten ett minutt fortere enn for to år siden. Dermed innkasserte jeg en ny klasseseier. Leder nå klassen min med 19 min og 33 sek."

Sjøl om Svein Arne ble slått med 6 minutter på tredjeetappen, har han likevel økt ledelsen i sammendraget da dansken som slo han på tredjeetappen, ikke løp åpningsetappen.



Kjell Christian Martinsen ligger på en andreplass sammenlagt i klasse 65-69 år, og Kaja Thuv er på tredjeplass i klasse 12-14 år i barneløpet.



14 voksne norske fullførte onsdagens etappe, mens 5 norske fullførte det atskillig kortere barneløpet samme dag.



Svein Arne Sølvberg har vunnet klasse 70-74 år på to av tre etapper så langt. Her løper han lett gjennom sanddynene på andreetappen. (Foto: arrangøren)





Sammenlagt alle menn etter tre dager

Plac. Deltager Klub #1 #2 #3 #4 #5 Total 1 Even Bentzen Løvås Halden IL 32:53 21:36 26:07 - - 1:20:37 2 Anton Rehn Högby IF 33:25 21:04 26:21 - - 1:20:50 3 Malthe Nielsen Team Nielsen 33:38 21:30 26:05 - - 1:21:14 4 Gustav Milesson 33:45 21:36 26:48 - - 1:22:10 5 Rico Hejlskov Mogensen Silkeborg OK 34:00 20:57 27:19 - - 1:22:17 6 Emil Lind-holm Sparta 1 34:14 21:35 27:44 - - 1:23:35 7 Marcus Rølling 34:23 22:25 26:59 - - 1:23:48 8 Kasper Pedersen Esbjerg Running 34:50 22:31 27:42 - - 1:25:04 9 Jakob Stenby Lundsager 34:37 22:37 27:58 - - 1:25:13



Sammenlagt alle kvinner etter tre dager

Plac. Deltager Klub #1 #2 #3 #4 #5 Total 1 Susanne Hahn Meckenheimer SV 36:55 23:20 29:54 - - 1:30:11 2 Mathilde Helms Kjær Viking Atletik 1 37:30 23:53 29:37 - - 1:31:01 3 Louise Laursen AGF atletik 37:11 24:26 29:50 - - 1:31:28 4 Rikke Nørremark-Andersen 39:33 25:42 32:28 - - 1:37:44 5 Zenia Mogensen Silkeborg oK 39:56 26:00 32:06 - - 1:38:03 6 Ida Lind-Holm 40:41 25:08 32:30 - - 1:38:20 7 Vibeke Houlborg Vexa HLM Running 40:46 25:42 32:10 - - 1:38:39 8 Marie Cordt AC Pain/Team Kaiser Sport 39:38 27:09 32:16 - - 1:39:05 9 Jennifer Tornvig Holm Aalborg Atletik & Motion 40:41 25:36 33:28 - - 1:39:46

Tyske Susanne Hahn leder med et lite minutt i sammendraget. 43-åringen har en lang og allsidig løpskarriere bak seg med maratonpers på 2.28.49 satt i 2011 og 1500 m-pers på 4.19,13 satt i 1997. Nå gjelder det å trygge seieren i Etape Bornholm. (Foto: arrangøren)





De unge har sitt eget løp over tre etapper, og det skorter ikke på innsatsen. (Foto: arrangøren)





