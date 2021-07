Rapport fra arrangøren ved Morten Broks:



Det skjedde etter at den profesjonelle nederlenderen hadde kjørt et beinhardt tempo fra Alta over fjellet til Kvænangsbotn, og opp en 2 timer lang klatring fra 0 til 1000 meter, sørover mot Kautokeino kommune.



– Jeg så Bekkenk bare på de høyeste punktene. Men halvannen time før Bidjovagge tok jeg han igjen. På den siste strekningen inn til sjekkpunktet kjørte jeg 15 minutter fra. Da hadde han tydeligvis kjørt hardt og hadde et lavt batterinivå, sa Jolma etter målpasseringen.



Nederlenderen – som tidligere har vunnet denne distansen i team-klassen – måtte avbryte sitt løp noen mil senere. Tom Espen Jolma fant «viddefarten» som han holdt helt inn til Alta torsdag ettermiddag.



Offroad Finnmark 300 km startet klokka 18 torsdag kveld. Her er vinner ventet inn fredag formiddag.



Stemningen på Finnmarksvidda kan være både vakker og magisk. (Foto: Jan Vidar Bull)



Fakta om Offroad Finnmark

Arrangeres for 14. gang. I 2008 deltok sju ryttere. 2020 var et redusert tilbud med kun 150 km.

Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt. Trolig Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser.

Distanser: 150, 300 og 700 km.

Antall klatremeter OF700: 13 000 meter

Antall klatremeter OF300: 4400 meter

Antall klatremeter OF150: 2300 meter

12 sjekkpunkt. Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes.

Sykler på 2- og 3-mannslag. OF150 er soloritt. Det er også soloklasse i årets OF700.

Nye traséer hvert år. For å spare naturen og gi deltakerne nye naturopplevelser.



Resultat OF700 individuelt



Menn 1. Tor-Espen JOLMA Porsanger CK 68:20:15 2. Evald LINLØKKEN Porsanger CK 72:29:29 3. Stig-Ronny NILSEN Porsanger Cykleklubb 73:06:57 4. Kim PLINIUSSEN Team Meget Tunge Ben 78:26:39 4. Jesper THOMSEN Team Meget Tunge Ben 78:26:39 6. Tore FALLET Stiftstaden Sykkelklubb 79:25:37 7. Terje GUNNESTAD Solum TSK 81:36:12 Kvinner In Valjok DNF Joril Kristin VEDHUGNES Porsanger CK DNF In Skoganvarre DNF Mona VASSBOTN Tromsø CK / Troms Kraft BIL DNF



Alle resultat