Det klassiske milløpet hadde nerve hele veien, og det skapte dynamikk at Ugandas antatt svakeste løper stakk fra hovedfeltet omtrent fra start. Stephen Kissa fikk en luke som var oppe i ca. 60 meter på det meste. Selemon Barega i tospann med kenyanske Rhonex Kipruto tok imidlertid opp jakten, og de kom omtrent à jour etter 3200 m. Men i stedet for å utnytte den luka han hadde fått til mange av sine hardeste konkurrenter, slapp Barega seg ned til hovedfeltet igjen og la seg omtrent bakerst der. Kissa fikk på nytt ei luke, men like etter en halvveispassering på 14.08 var feltet igjen samla.

Etter hvert brøt Kissa, og Kipruto gjorde mye av drajobben. Etter 8000 m tok en av de store favorittene, verdensrekordholder Joshua Cheptegei, teten, og farten ble gradvis skrudd opp. Da hadde imidlertid Selemon Barega våkna til live igjen, og ut på sisterunden var han i tet. Cheptegei lå litt for langt bak da Barega satte inn toppgiret, og Cheptegei klarte ikke å ta igjen Barega på oppløpet, sjøl om han passerte sin landsmann, Jacob Kiplimo, og sikra seg sølvet.

Medaljene gikk dermed til tre av de største favorittene, og at Barega skulle vinne var ingen overraskelse. I sommer har han løpt 1500 m helt nede på 3.32,97, og han har både utholdenhet og styrke. Vinnertida ble nå 27.43,22 etter en siste 1000 m på 2.35 og siste 400 m på 54 blank.

Det er fort, men slettes ikke avskrekkende, og om en skal spekulere, så ville antakelig dette vært et løp som kunne ha passa Jakob Ingebrigtsen bra. Samtidig er det så høyt nivå på alle de tre medaljevinnerne at mye skulle klaffa for at Jakob skulle endt opp med medalje dersom han hadde valgt "Sifan Hassan-kombinasjonen fra Doha", 10 000 m og 1500 m.

Bak de tre beste var det ei luke på nesten 3 sekunder til etiopiske Berihu Aregawi og dagens overraskelsesmann, amerikanske Grant Fisher.

Kenyanerne skuffa, og måtte nøye seg med sjuendeplass til Rodgers Kwemoi som beste plassering. Mohrad Amdouni fra Frankrike ble beste europeer på tiendeplass og ny fransk rekord med 27.53,58.

Dagens mest slitne løper var australske Patrick Tiernan som hang med teten helt ut på den siste runden. Da bjella ringte var han bare 1,8 sekund bak Barega, mens han i mål var 52 sekunder bak. På oppløpet falt han, men karra seg på beina og klarte så vidt å sjangle seg over mål - før han ble kjørt ut på båre.

Det koster å løpe en olympisk 10 000 m i varme og høy luftfuktighet.



10 000 m menn finale 1 ETH Selemon BAREGA 27:43.22 2 UGA Joshua CHEPTEGEI 27:43.63 SB 3 UGA Jacob KIPLIMO 27:43.88 4 ETH Berihu AREGAWI 27:46.16 5 USA Grant FISHER 27:46.39 6 CAN Mohammed AHMED 27:47.76 SB 7 KEN Rodgers KWEMOI 27:50.06 8 ETH Yomif KEJELCHA 27:52.03 9 KEN Rhonex KIPRUTO 27:52.78 10 FRA Morhad AMDOUNI 27:53.58 NR 11 ITA Yemaneberhan CRIPPA 27:54.05 SB 12 ERI Aron KIFLE 28:04.06 13 ESP Carlos MAYO 28:04.71 14 GBR Marc SCOTT 28:09.23 15 USA William KINCAID 28:11.01 16 USA Joe KLECKER 28:14.18 17 JPN Akira AIZAWA 28:18.37 SB 18 BEL Isaac KIMELI 28:31.91 19 AUS Patrick TIERNAN 28:35.06 SB 20 KEN Weldon Kipkurui LANGAT 28:41.42 21 SUI Julien WANDERS 28:55.29 SB 22 JPN Tatsuhiko ITO 29:01.31 23 THA Kieran TUNTIVATE 29:01.92 GBR Sam ATKIN DNF UGA Stephen KISSA DNF



Dagens mest slitne mann var Patrick Tiernan fra Australia. Han var i tetgruppa en runde fra mål, men brukte 50 sekunder mer enn vinneren på sisterunden. Her ser vi han under VM i London i 2017 der han også gikk på en smell på 10 000 m. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)