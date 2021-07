1500 meter er en populær øvelse i årets junior-NM, 31 menn og 30 kvinner prøvde å komme seg til finaleheatet i U-20. I U23 var det 13 menn.

Kunsten med et forsøksheat er jo å ikke bruke mer krefter enn det som skal til for å få en plassering som gir plass i finalen. Og det gikk stort sett rolig for seg på mennenes heat på de første rundene før farten ble satt kraftig opp på de siste rundene.

I U20 var det de fire beste i hvert heat som gikk til finalen. Slik gikk det:

I det første heatet var det Simen Gløgård Stensrud som la opp tempoet, rolig de første rundene, og da det ble satt fart inn mot den siste runden fikk vi fire løpere som dro i fra resten. Det var Ole Jakob Høsteland Solbu, Sander Dybwad Mathiesen, Simen Gløgård Stensrud og Sigurd Egeland Valseth. Disse løper da i finalen.

I det andre heatet var det Benjamin Olsen som slo an farten og Kristoffer Sagli og Benjamin Storm Rettore hadde ikke problemer med å henge på. I innspurten mot mål ble det et oppgjør bak disse om fjerdeplassen mellom Johannes Dalland og Tobias Holdø Skog. Johannes sikret seg denne, og dermed den siste finaleplassen.

I det tredje heatet var det disse fem som viste at de klarte å holde høyere fart enn resten: Andreas Fjeld Halvorsen, Esten Hansen-Møllerud Hauen, Erlend Hatlem Kringeland, August Da Silva Sveen og Tobias Allers-Hansen. Inn mot mål måtte Tobias slippe de andre og dermed finaleplassen.

Resultater 1500 meter U20 menn

Heat: 1 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 104 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 3,48,12 3,48,12 4,07,62 2 584 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 3,51,08 3,51,08 4,08,80 3 387 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 3,54,37 3,54,37 4,10,40 4 574 Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb 4,03,70 4,03,70 4,11,70 5 512 August Lunde Strindheim il 4,09,83 4,06,19 4,13,18 6 261 Kristian Bråthen Børve Gui Sportsklubb 4,03,73 4,03,73 4,13,52 7 171 Bendik Blix BUL-Tromsø, Friidrett 4,21,34 4,15,47 New PB 8 509 Johannes Sandvik Bø Stord IL (Allianseidrettslag) 4,13,79 4,13,79 4,16,89 9 569 Erlend Magnus Homble Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,12,87 4,12,87 4,17,86 10 577 Gard Smevik Tørum Vidar, Sportsklubben 4,08,62 4,08,62 4,19,63 11 114 Kristoffer Johnson Ask Friidrett 4,15,70 4,15,70 4,20,12 Heat: 2 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 130 Kristoffer Sagli Aure IL 3,49,72 3,49,72 4,04,05 2 472 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 3,48,37 3,48,37 4,04,14 3 453 Benjamin Storm Rettore Sandnes IL 3,57,09 3,57,09 4,04,90 4 308 Johannes Dalland Idrettslaget Skjalg 4,00,72 4,00,72 4,05,83 5 491 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb 4,13,84 4,13,84 4,06,76 New PB 6 131 Mathias Lillehagen Aure IL 4,08,11 4,08,11 4,09,85 7 310 Nikolai Magnus Gundersen Idrettslaget Skjalg 4,10,14 4,07,51 4,10,72 8 293 Trond Olav Halvorsen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 4,04,58 4,04,58 4,16,04 9 111 Johannes Sture Ask Friidrett 4,12,85 4,12,85 4,20,81 10 433 Oliver Sund Ranheim IL 4,14,96 4,14,96 4,33,94 Heat: 3 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 575 Andreas Fjeld Halvorsen Vidar, Sportsklubben 3,48,39 3,48,39 4,07,64 2 229 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 3,50,09 3,50,09 4,08,56 3 508 Erlend Hatlem Kringeland Stord IL (Allianseidrettslag) 4,07,17 4,09,03 4 328 August Da Silva Sveen Jotun IL 3,58,62 3,58,62 4,09,41 5 258 Tobias Allers-Hansen Gneist,IL 4,00,66 4,00,66 4,11,98 6 414 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 4,13,85 4,13,85 4,13,25 New PB 7 317 Vetle Farbu-Solbakken Idrettslaget Skjalg 4,06,59 4,06,59 4,17,54 8 252 Jon-Anders Haukøy Gneist,IL 4,12,11 4,12,11 4,19,74 9 323 Ole Daniel Prigge IL Nybrott 4,14,02 4,14,02 4,20,26 10 185 Håkon Fleischer Eiker-Kvikk, IF 4,10,47 4,10,47 4,20,60



Simen Gløgård Stensrud



Sander Dybwad Mathiesen og Sigurd Egeland Valseth.

Gard Smevik Tørum



Johannes Sandvik Bø.



Simen Gløgård Stensrud i front foran Ole Jakob Høsteland Solbu.



Erlend Magnus Homble (577) og Kristoffer Johnson (114) på halen av feltet .



Starten for det andre forsøksheatet.



Benjamin Olsen har ingen problemer med farten, han har stor kapasitet.

Trioen i front sikrer seg finaleplass, men bek dem kjempes det hardt mellom Johannes Dalland og Tobias Holdø Skog.



I det tredje heatet var det disse fem som viste at de klarte å holde høyere fart enn resten: Andreas Fjeld Halvorsen, Esten Hansen-Møllerud Hauen, Erlend Hatlem Kringeland, August Da Silva Sveen og Tobias Allers-Hansen.



I innspurten mot mål måtte Tobias Allers-Hansen slippe de fire i front, og dermed finaleplassen.

Esten Hansen-Møllerud Hauen ser en av dem som sikrer seg finaleplass.