Etter de to kvalifiseringsheatene på 1500 meter står man nå igjen med 10 deltakere til finalene, det ble altså skrellet bort tre deltakere i de to heatene. Men ifølge reglementet til Norges Friidrettsforbund skal det være direkte finale hvis det er færre enn 15 deltakere i en klasse.

Dette medførte en diskusjon på Facebook-gruppen for norsk mellom- og langdistanse. Her ble det bragt inn at det var smittevernshensyn som lå bak avgjørelsen.

På kvinnenes 1500 meter ble forsøksheatene avlyst og de 11 deltakere er sendt direkte videre til finale.

Resultater fra forsøksheat 1500 meter menn U-23:

Heat: 1 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 142 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 3,43,78 3,43,78 4,27,12 2 477 Sondre Rishøi Selsbakk IF 3,49,23 3,49,23 4,27,17 3 497 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 3,51,43 4,27,37 4 290 Simon Østreng Veland Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 3,50,88 3,50,88 4,28,15 5 162 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 3,52,42 4,28,44 6 492 Alf Ante Idland Tornensis Stavanger Friidrettsklubb 4,04,92 4,04,92 4,28,97 7 503 Simen Holen Steinkjer Friidrettsklubb 4.23,32 4.23,32 4,32,87 Heat: 2 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 298 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 3,52,45 3,52,45 4,27,20 2 140 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 4,01,11 4,27,30 3 155 Martin Mæle BUL, IL i 4,02,43 3,57,71 4,27,75 4 163 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,46,66 3,46,66 4,28,08 5 523 Ibrahim Buras Tjalve, IK 3,48,49 3,48,49 4,28,18 6 249 Hans-Magnus Haukøy Gneist,IL 3,59,59 3,53,98 4,28,19

5 løpere går videre fra hvert heat til finale.

I det første heatet hadde verken Mathias Flak, Magnus Tuv Myhre eller Sondre Rishøi problemer med å skaffe seg finaleplass. Den ene av de to som ikke kom med til finalen var Simen Holen, bakerst her med startnummer 503. Med direkte finale, slik det ble gjort for kvinnene i denne klassen, så ville alle løpt finale.

Heat 2, her er Hans-Magnus Haukøy og Halvor Nymoen Winberg i front. I dette heatet var det kun Hans-Magnus Haukøy som ikke fikk finaleplass siden han kom hårfint sist i spurten.



Ibrahim Buras, Martin Mæle og Simon Nebijo Karlsen Steinshamn.



Kondis har vurdert Magnus Tuv Myhre til å være gullfavoritt på denne distansen.