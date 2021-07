Rapport fra arrangøren ved Morten Broks:



I 2016 var Noah Pettersen 12 år og vant ungdomsklassen i Offroad Finnmark. I år var han endelig gammel nok til å delta på 300-kilometeren, etter at han fikk sykle på dispensasjon fra forbundet. Med seg på laget fikk han navnet han har hatt øverst på lista siden 2016 – tyske Sönke Wegner, som vant OF150 km i 2016. Allerede da var tyskeren et stort forbilde for MTB-entusiasten og sykkeltalentet Noah Pettersen.

– Det er forbildet mitt jeg vinner med i dag. Det er nesten så jeg ikke tror det er virkelig, sa en glad 17-åring etter målgangen i Alta sentrum. Han er den yngste noensinne som vinner 300 km-klassen.

– I 2016 sa Noah til meg at vi to måtte sykle 300 km sammen når han ble gammel nok. Jeg lo litt av det da, men sa ja for å gjøre den lille 12-åringen glad. Men jeg var imponert over egenskapene hans allerede den gangen. Han tok meg med ut for å vise løypa som jeg skulle sykle i 2016, og det var avgjørende for at jeg vant 150 km den gang, sier Sönke Wegner.

Wegner er halvprofesjonell MTB-syklist, med topplasseringer i europeiske etapperitt. På Offroad Finnmark 300 km var Pettersen/Wegner helt suverene fra start til slutt.

Mestringsglede i kvinneklassen

Vi må også ta med at kvinneklassen ble vunnet av Marita Andreassen og Gunhild Berntsen. Gunhild som til nå har drevet mest med triatlon, skrev følgende på Facebook etter at seieren var sikra:



"Guess what! Vi tok seieren i Offroad Finnmark 300. For en utrolig fantastisk opplevelse, på så mange områder. 300 km i høyt tempo på Finnmarksvidda. For en magisk naturopplevelse, ord kan ikke beskrive dette. Marita og jeg jobbet godt sammen, og vi gjorde hverandre sterkere der vi kunne. På check punktene ble vi alltid møtt av et supportteam, som sørget for sykkelen, GPS-ruter, mat, klær campingvogn osv. Min mor lagde maten og drikka, og kroppen fungerte maksimalt med denne type ernæring. Mye energi, mett, og ingen magesmerter👌🏼 Seieren er takket være en utrolig bra innsats fra supportgjengen våres. Dypt takknemmelig 🙏🏼🤗"



Hun legger til at hun begynte med terrengsykling først for halvannen måned siden, og at hun nå sitter igjen med masse mestringsfølelse.



"Terrengsykling er skikkelig morsomt, det er som lek med sykkelen."



I mikksklassen gikk Henriette Heitmann Mikkelsen og Bjørn Vidar Suhr til topps med over 2 timers forsprang til Siril og Thomas Pettersen Hammari.





Marita Andreassen (til venstre) og Gunhild Berntsen kunne inn mot mål takke hverandre for samarbeidet og glede seg over seieren. (Foto: Jon Vidar Bull)



Vinnerne i miksklassen, Henriette Heitmann Mikkelsen og Bjørn Vidar Suhr, dro hverandre fram over vidda. (Foto: Jon Vidar Bull)

Kvinner 300 km 1. Trek Sport 1 Alta Marita Andreassen / Gunhild Berntsen 24:27:24 2. Glød/Sparebank1 Regnskapshuset Bente Røkenes / Ida Grubben 24:41:35 3. Team Dalasøstrene Anita Bakken / Karin Rasmussen Bakken 30:26:44 4. MV-damene Guro Brandtzæg / Marthe Brundtland 36:51:00 5. Team Nordeidet Kajsa Nilsen Nordeidet / Trine Nilsen Nordeidet 39:37:30 Menn 300 km 1. Team SmartDok Noah Sivssønn Pettersen / Sønke Wegner 18:56:27 2. Hansen&Nilsen Jan Arne Hansen / Andreas Nilsen 20:13:15 3. Sykkelrytterne Stein Vegar Larsen / Stian Ulberg / Vidar Olsen 21:21:24 4. Team Kivijervi Entreprenør Bjørn Stenvold / Eirik Kivijervi / Tommy Bull 21:31:53 5. Alta brannidrettslag Kjetil Suhr / Jim Daniel Pettersen 21:39:40 Miks 300 km 1. Team SmartDok Langnes Laks Henriette Heitmann Mikkelsen / Bjørn Vidar Suhr 20:39:47 2. Team Sport1 Alta mix Siril Pettersen Hammari / Thomas Pettersen Hammari 22:48:31 3. Team Skidoosenteret Rune Bellika / Helene Kristensen 25:34:46 4. Team Det Lille Kjøkken Bjerkvik Trine Olsen / Tommy R Olsen 26:54:17 5. Team Opgård Stig Aksel Opgård / Synnøve Padøy Opgård / Ronald Mjøen 31:53:47



Etter målpassering kunne den tysk-norske duoen feire seieren i herreklassen. (Foto: Jan Vidar Bull)





Arrangeres for 14. gang. I 2008 deltok sju ryttere. 2020 var et redusert tilbud med kun 150 km.

Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt. Trolig Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser.

Distanser: 150, 300 og 700 km.

Antall klatremeter OF700: 13 000 meter

Antall klatremeter OF300: 4400 meter

Antall klatremeter OF150: 2300 meter

12 sjekkpunkt. Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes.

Sykler på 2- og 3-mannslag. OF150 er soloritt. Det er også soloklasse i årets OF700.

Nye traséer hvert år. For å spare naturen og gi deltakerne nye naturopplevelser.