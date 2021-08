Det var fint vær for løping i Folldal i lørdag, ikke for varmt og ikke noe regn. Alt i alt var det 62 deltakere i årets minneløp, herav 22 i konkurranseklassen på 11,5 km, 31 i trimklassen på 11,5 km og 9 i trimklassen på 4,0 km. Dette var litt opp fra et bunnår i fjor, men fortsatt en del å gå på i fra tidligere år.





Martin Øyen Tøraasen med beste tid for menn og Bjørn Michelsen som har deltatt alle løp siden 1983 til dags dato. (Foto: Folldal IF)

Kontinuitet viktig

- Det er nok både fraværet av Folldalsdager samt generelt at corona-restriksjonene har dempa mye aktiviteter som gjør at vi ligger litt lavt, sier Bjørn Gussgard i Folldal IF og understreker at det likevel er viktig å arrangere og opprettholde kontinuiteten i arrangementet.



Årets arrangement måtte som i fjor gå med enkelte restriksjoner. Det ble servert bare flaskevann på drikkestasjonen, kiosksalg ble droppet, og forøvrig med fokus på avstand ved påmelding, start og målgang.



Malmvegen Minneløp har vært arrangert hvert år siden 1983. Neste år er det arrangement nr. 40. Pr. nå er det tre deltakere som har fullført alle de 39 løpene: Bjørn Michelsen, Terje Dalslåen og Kjell Kristoffersen.





Kjell Kristoffersen (til høyre) mot mål i sitt 39. Malmvegen. (Foto: Folldal IF)



Som i begge de to foregående årene ble det en tvekamp mellom arrangørbygdas Martin Øyen Tøraasen og Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda IL. Martin tok første stikk i 2009 med tolv sekunder på Magnus. I fjor fikk Magnus en relativt klar revansje, mens årets duell endte med fem sekunder i favør av Martin.



Ane Malene Kolstad hadde bare en kvinnelig konkurrent i feltet og hadde få problemer med å kopiere triumfen fra 2019.





Theodor Dahl Røsten mot mål etter å ha tilbakelagt Malmvegen Mini 4,0 km. (Foto: Folldal IF)



Folldals IF's nettsider

Malmvegen Minneløp på Facebook

Samleside for Malmvegen Minneløp



Resultater Malmvegen Minneløp 31.07.2021: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ane Malene Kolstad Freidig K17-29 1:02:28.4 0:00.0 2 Hildegunn Aamo ÅLESUND K30-39 1:20:40.0 18:11.6 Menn: 1 Martin Øyen Tøraasen Folldal IF M17-29 41:35.4 0:00.0 2 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL M30-39 41:40.5 0:05.1 3 Casper Kvam Grindhagen Byaasen Skiklub M17-29 43:58.6 2:23.2 4 Andreas Øyen Tøraasen Folldal IF M17-29 44:02.6 2:27.2 5 Sverre Grønvold Ren-Eng, FIK M17-29 45:06.0 3:30.6 6 Robert Røsten Ottestad IL M30-39 53:37.6 12:02.2 7 Ralf-Peter Michler BSK M60-69 58:06.2 16:30.8 8 Trond Sigurd Brendryen Team Brendryen M50-59 1:00:34.8 18:59.4 9 Svein Christian Røgeberg Sande i Vestfold M40-49 1:01:37.8 20:02.4 10 Sverre Wedum Feiring IL M60-69 1:02:37.4 21:02.0 11 Torbjørn Dalløkken Tynset IF M30-39 1:03:59.1 22:23.7 12 Gintars Bobrovnikovs FOLLDAL M17-29 1:06:03.2 24:27.8 13 Nils Petter Willem Eckhoff Lyn M40-49 1:08:41.8 27:06.4 14 Jo Are Brennodden Ulvehyl M40-49 1:14:53.5 33:18.1 15 Vetle Stedal Brendryen Folldal IF M12-16 1:18:55.8 37:20.4 15 Ole Einar Nøkleby Brendryen Folldal IF M12-16 1:18:55.8 37:20.4 15 Simen Hage Faldet Folldal IF M12-16 1:18:55.8 37:20.4 15 Jørgen Trønnes Folldal IF M12-16 L 1:18:55.8 37:20.4 19 Leif Magne Aamo Os IL M70 1:20:40.8 39:05.4