Med en pers på 3:43 måtte Magnus Tuv Myhre finne seg i å være favoritt til å bli juniornorgesmester på 1500 meter i sin klasse. Men flere av konkurrentene hans på dagens NM-øvelse hadde bestetider under 3:50, så dette var et sterkt felt. Det åpnet ikke så hardt, de første to rundene ble det løpt rolig, speaker antydet et skjema til 4:30 og rundetider på 70 sekunder. Det var Halvor Nymoen Winberg som la seg fremst de to første rundene.

På den tredje runden startet Magnus Tuv Myhre fartsmotorene sine, og rundetiden gikk ned til 56 sekunder. Det var altså en kraftig fartsøkning, og det var kun Simon Nebijo Karlsen Steinshamn som klarte å følge ham, det ble en liten luke ned til resten av feltet.

Med 250 meter igjen til mål slapp Magnus litt på gasspedalen, og vi begynte å lure på om han hadde feilberegnet spurten og stivnet, men det hadde han ikke, og inn i siste sving ble farten økt igjen. Det ble da en spurt som Simon Steinshamn ikke klarte å følge. På denne innspurten dukket også Kjetil Brenno Gagnås opp, og viste at han kunne spurte godt. Men Magnus holdt unna og kom seg først i mål.

Magnus Tuv Myhre kunne etter løpet fortelle at han måtte satse på en langspurt for å være sikker på å holde unna 800-meterspesialistene som jaget bak ham. Og han fikk da også en langside med medvind i spurten sin, noe som sikkert var en fordel i den litt plagsomme vinden.

Resultater 1500 meter klasse U23 menn

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 142 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 3,43,78 3,43,78 4,01,37 2 140 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 4,01,11 4,01,75 3 163 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,46,66 3,46,66 4,01,99 4 523 Ibrahim Buras Tjalve, IK 3,48,49 3,48,49 4,03,02 5 477 Sondre Rishøi Selsbakk IF 3,49,23 3,49,23 4,03,04 6 290 Simon Østreng Veland Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 3,50,88 3,50,88 4,03,32 7 298 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 3,52,45 3,52,45 4,03,42 8 497 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 3,51,43 4,06,56 9 155 Martin Mæle BUL, IL i 4,02,43 3,57,71 4,07,08 162 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 3,52,42 DNS



Klar til start.



Rolig på de to første rundene, mem her prøver Mathias Flak å sette fart.



Simon Nebijo Karlsen Steinshamn begynner å slite med å holde farten til Magnus Tuv Myhre.



Kjetil Brenno Gagnås viser at han er en god 800-meterløper og drar seg opp i spurten. Han kommer seg forbi Simon Nebijo Karlsen Steinshamn, men ikke Magnus Tuv Myhre.



Halvor Nymoen Winberg, Simon Østreng Veland og Ibrahim Buras.



Halvor Nymoen Winberg legger seg i front de to første rundene.



Premiepallen U23: Kjetil Brenno Gagnås, Magnus Tuv Myhre og Simon Nebijo Karlsen Steinshamn.

Simon Nebijo Karlsen Steinshamn tar bronsemedaljen.